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高溫上看38度 吳德榮：午後大雷雨尤其中南部特別注意

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。本報資料照片
山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示：第8號輕颱米雷在日本南方近海，向北北東轉東北加速，今天侵襲日本東京一帶，明晨進入日本東方海面。

今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。北部24至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮表示，明天至下周五台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意；南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。

日本 吳德榮

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