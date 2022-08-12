禁用台灣為名 2025年同志大遊行沉痛棄辦

台灣去年取得2025年世界同志遊行申辦權，但「高雄同志大遊行」臉書粉專今午發布聲明表示，因為對方不同意活動以Taiwan（台灣）為名，要求改為Kaohsiung（高雄），考量到活動繼續進行恐損及台灣及台灣同志社群利益，因此沉重宣布放棄舉辦。

「高雄同志大遊行」臉書粉專表示， 2020年底籌組申辦 WorldPride2025，在各大企業及政府支持下順利勝選，但在合約討論過程當，由臺灣同志遊行及高雄同志大遊行組成的「台灣世界同志遊行籌備委員會」，與授權方 InterPride 始終無法達成共識。

討論過程中，InterPride 對無論是活動命名、文化民情或遊行規劃，均存在認知差異。縱使台灣同志遊行已經是東亞及亞洲最大的同志遊行活動，籌備委員會也具執行經驗，但InterPride 代表仍多次質疑台灣是否有能力及經濟條件舉辦世界同志遊行。