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禁用台灣為名 2025年同志大遊行沉痛棄辦

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣去年取得2025年世界同志遊行申辦權，但「高雄同志大遊行」臉書粉專今午發布聲明表示，因為對方不同意活動以Taiwan（台灣）為名，要求改為Kaohsiung（高雄）。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台灣去年取得2025年世界同志遊行申辦權，但「高雄同志大遊行」臉書粉專今午發布聲明表示，因為對方不同意活動以Taiwan（台灣）為名，要求改為Kaohsiung（高雄）。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台灣去年取得2025年世界同志遊行申辦權，但「高雄同志大遊行」臉書粉專今午發布聲明表示，因為對方不同意活動以Taiwan（台灣）為名，要求改為Kaohsiung（高雄），考量到活動繼續進行恐損及台灣及台灣同志社群利益，因此沉重宣布放棄舉辦。

「高雄同志大遊行」臉書粉專表示， 2020年底籌組申辦 WorldPride2025，在各大企業及政府支持下順利勝選，但在合約討論過程當，由臺灣同志遊行及高雄同志大遊行組成的「台灣世界同志遊行籌備委員會」，與授權方 InterPride 始終無法達成共識。

討論過程中，InterPride 對無論是活動命名、文化民情或遊行規劃，均存在認知差異。縱使台灣同志遊行已經是東亞及亞洲最大的同志遊行活動，籌備委員會也具執行經驗，但InterPride 代表仍多次質疑台灣是否有能力及經濟條件舉辦世界同志遊行。

最後一個原因是活動自 2021 年初申請，一直以 Taiwan 為名，不是以城市為名；另個原因是WorldPride Taiwan 2025 活動是規劃在全台串聯，不侷限在高雄舉辦，但獲選後，InterPride卻錯誤稱呼我國為「臺灣地區」，籌備委員會提出抗議，並在外交部協助下堅持立場，三方去年11月開會協商，已達成以Taiwan為名，近期對方突又推翻決議，基於維護同志社群利益，決議在簽署合約前終止這項計畫，也向大家承認失敗，委員會總辭以示負責。

臉書粉專「高雄同志大遊行」今天發布棄辦2025世界同志大遊行活動。圖／翻攝自臉書「高雄同志大遊行」粉專
臉書粉專「高雄同志大遊行」今天發布棄辦2025世界同志大遊行活動。圖／翻攝自臉書「高雄同志大遊行」粉專

同志遊行 外交部

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