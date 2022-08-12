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金門中秋博餅營造科技感 機場「博到月球趣」超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
遊客入境金門時，只要持來機票到金門形象館，即可獲紀念品1份，並獲博餅體驗1次。圖／縣府提供
遊客入境金門時，只要持來機票到金門形象館，即可獲紀念品1份，並獲博餅體驗1次。圖／縣府提供

「博狀元餅」是金門地區中秋節慶的特色習俗，為了讓遊客也能體驗，金門尚義機場「金門形象館」配合8月中秋瘋博狀元餅換展，打造充滿科技感博餅和歡樂氣氛的主題情境「博到月球趣」，除提供旅客拍照、打卡，更可以憑機票體驗擲骰子博餅試手氣，有機會博得高粱酒好禮，歡迎遊客踴躍參加。

金門形象館博餅特展，從即日起到9月30日，每日活動體驗時間為上午9點到下午5點，實際活動規則以現場公告為準，多項活動好禮數量有限，送完為止。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，金門形象館的中秋博狀元餅主題情境展，以別具創意的「博到月球趣」，打造太空時代氛圍的中秋博餅，金門觀光大使水獺「阿特」以超萌太空人造型乘坐太空梭亮相，讓遊客乘坐阿特太空梭，一起航向月球。登陸月球後，還可以和嫦娥造型的「阿特」玩超大太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，依骰子總點數，從「月餅籤詩櫃」拿取屬於自己的中秋祝福籤詩，討個大吉大利。

遊客入境金門時，持來機票到金門形象館，與展區中的裝置藝術或體驗古服後拍照，上傳社群即可獲紀念品1份，並獲博餅體驗1次，彩品有金門高粱酒、文創花磚杯墊、麵線、牛肉乾、貢糖等。整體活動讓旅客在機場停留的片刻，就能充分體驗金門中秋博餅的年度民俗活動。

此外，金門形象館同場加映「金門牛肉乾特展」，有多家知名廠商參展，同時舉辦牛肉乾人氣票選大賽，完成投票即可領取牛肉乾隨口包，而且若支持的品牌獲得票選冠軍，還有機會獲得伴手禮福袋，將於活動結束後，在樂遊金門Facebook公布票選結果及得獎名單。

2022金門中秋博狀元餅自即日起至9/10舉辦，系列活動有店家博餅、消費博汽車、機場迎賓博好彩、線上博餅拿好禮、變裝博餅歡樂派對（8月14日舉辦）、鄉鎮博餅賽（8月27日舉辦）、金門鱟劇團表演（9月4日-9月10日，每天晚上7點至8點表演），詳細可上「2022金門中秋博狀元餅」活動官網查詢。

縣府還特別準備一台太空梭博餅機，讓遊客體驗，也讓博餅充滿科技感。圖／縣府提供
縣府還特別準備一台太空梭博餅機，讓遊客體驗，也讓博餅充滿科技感。圖／縣府提供
遊客扮裝乘坐阿特太空梭，看起來現代感十足。圖／縣府提供
遊客扮裝乘坐阿特太空梭，看起來現代感十足。圖／縣府提供

金門 中秋節 太空人

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