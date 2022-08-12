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米雷颱風今天凌晨生成 吳德榮：襲日不侵台

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
原位於日本南方海面的低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風米雷，預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。圖／取自氣象局網站
原位於日本南方海面的低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風米雷，預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。圖／取自氣象局網站

中央氣象局說，原位於日本南方海面的低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風米雷，編號今年第8號，國際命名MEARI，預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓已發展為第8號輕颱米雷，在日本南方海面，向北轉北北東，明天侵襲日本本州東南部，對台灣無影響。

吳德榮說，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。北部24至36度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮說，明天至下周四台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。

山區及部分平地午後有局部雷陣雨，有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高。本報資料照片
山區及部分平地午後有局部雷陣雨，有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高。本報資料照片

日本 吳德榮 氣象局

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