米雷颱風今天凌晨生成 吳德榮：襲日不侵台

中央氣象局說，原位於日本南方海面的低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風米雷，編號今年第8號，國際命名MEARI，預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓已發展為第8號輕颱米雷，在日本南方海面，向北轉北北東，明天侵襲日本本州東南部，對台灣無影響。

吳德榮說，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。北部24至36度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至38度。