2022南國漫讀節8月27日屏東起跑　開啟南國的多重宇宙

作為全台灣最具指標性閱讀活動「南國漫讀節」邁入第四屆，2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，以閱讀為題，展現屏東獨一無二的城市魅力，更能與國際接軌。8月27日於屏東總圖起跑，邀集作家蔣勳、裴偉、郝明義、龍應台、詹偉雄及演員溫昇豪、金曲獎最佳作詞人葛大為、節目主持人王浩一等近百位文化人齊聚，從文學、戲劇、音樂延伸到屏東在地的百工百業，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場，引領讀者展開獨一無二的閱讀盛典。

每次的精彩閱讀，都是腦內「南國的多重宇宙」大爆發，開啟無數過去、未來、現在的多元可能時空，2022南國漫讀節從屏東出發，前往這壯麗廣大的腦力冒險，並分為兩個系列。主要系列之一「南國讀力．異想世界」集結國內知名作家、導演、金曲歌手等跨領域名人，從各領域的創作出發，帶領讀者開啟腦中多重宇宙。系列之二「大武山下 百工百讀」串連屏東的可可、咖啡、醬油、海洋等多樣的產業文化，除由作家龍應台以著作《大武山下》為基底，邀集不同行業的人，以自己的鄉音朗讀，呈現文學在屏東無所不在；另外，在地職人也將化身說書人，分享南國多元風土與風味。

2022南國漫讀節主視覺設計，邀請台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀設計，呈現與以往不同的國際感。以書本、多元顏色，巧妙隱喻屏東的山海景象，更呈現每一次翻開書本，就如同開啟一次宇宙的概念。

8月27日為活動首日，作家蔣勳將以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，蔣勳將從人類最早的詩歌吟唱談起，連《詩經》也是民間歌謠，並現場彈唱、朗讀「願」，是一場跨世代的朗讀與彈唱。

同日還有《鏡文學》社長裴偉以美味料理背後的多元宇宙題，從新聞聊到美食，而作家廖玉蕙、高翊峯也有精彩講座。而屏東總圖戶外廣場，將有「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」，並有前太陽劇團團員張逸軍與民謠進鄉團的跨界表演，以及新生代歌手李友廷的演出。

8月28日邀請大塊文化董事長郝明義、屏東縣長潘孟安，以「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」為題的對談，從文化與地域的角度出發，呈現台灣當代的閱讀風景。而作家甘耀明、徐振輔也會舉辦講座，最後由金曲新人壞特?te、陳思函壓軸演出。

2022南國漫讀節由屏東縣政府主辦、屏東縣政府文化處承辦，並由青年質感媒體《500輯》、最具份量文學雜誌《聯合文學》與台灣流量最高的新聞網站《聯合線上》共同承辦，展現與以往不同的全新氣象與魅力，相關場次訊息請上屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先於Accupass網站https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170 報名。

活動資訊 2022南國漫讀節－南國的多重宇宙 時間：2022年8月27日～12月 地點：屏東縣

8月27日周六16:30-17:30：彼年春天，我用台語說故事／作家廖玉蕙；屏東總圖5樓演講廳。圖／聯合報系資料照

8月28日周日15:00-16:30：島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節／《大塊文化》董事長郝明義、屏東縣長潘孟安；屏東總圖5樓演講廳。圖／屏東縣政府、大塊文化提供

8月28日周日11:30-12:30：寫作讓我成為真正的人／作家甘耀明；屏東總圖5樓演講廳。圖／甘耀明提供

8月27日周六13:30-14:30：美味料理背後的多元宇宙／《鏡文學》社長裴偉；屏東總圖5樓演講廳。圖／鏡文學提供

8月27日周六15:00-16:00：《聊聊》地球人父親與外星人兒子的對話實境／作家高翊峯；屏東總圖5樓演講廳。圖／曾敬福攝影

8月28日周日17:00-18:00：我Chill南國／歌手壞特?te、陳思函；屏東總圖戶外廣場。圖／好朋友工作室提供

8月27日周六17:30-18:30：南國宇宙之說唱心事／創作歌手李友廷；屏東總圖戶外廣場。圖／華研提供

8月27日周六19:00-20:30：「願」—詩的朗讀與彈唱／作家蔣勳、青年音樂人林則佑；屏東總圖5樓演講廳。圖／聯合報系資料照、林則佑提供

8月27日周六16:30-17:30：軍臨南國之舞唱山海／前太陽劇團團員張逸軍＆民謠進鄉團；屏東總圖戶外廣場。圖／張逸軍提供