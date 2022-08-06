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獨／退役「紅斑馬」列車今重出江湖 南迴線有機會巧遇
因台鐵汰舊換新政策，被鐵道迷暱稱「紅斑馬」的EMU1200型自強號於今年3月28日完成168次任務後退出定期班表，但車輛尚未報廢，接受民眾辦活動時租借並開行專車。今日就有某鐵道同好社團在南迴線舉辦活動，讓「紅斑馬」重新出來載客，也吸引不少鐵道迷到沿線拍攝，記錄難得身影。
據掌握，今日開行的6605車次專車由新左營出發開往台東，於上午8時43分發車，行經高雄、屏東及南迴線各站，下午2時45分抵達終點台東站，為「紅斑馬」從正班車陣營退伍後，首次以專車形式復駛載客。
台鐵局說明，EMU1200型自強號採動態保存方式處理，如機關團體有承租需求，將依車輛保養情況，並評估團體提出的行駛路程，在考量安全無虞下才會出借，以專車形式運行。
據了解，台鐵曾在8月2日於南迴線進行EMU1200型自強號試運轉，分別為潮州基地往台東8795次以及台東返回潮州基地8795B次，確認安全運轉無虞才投入本次活動。
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