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龜山島7月頻地震 氣象局：因活火山 若異常會警報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
龜山島是國內相當知名的景點。記者楊德宜／攝影
龜山島是國內相當知名的景點。記者楊德宜／攝影

7月中旬，龜山島附近發生連續小型地震，龜首區域甚至因此土石崩落、黃土瀰漫，引起國人關注。是警訊？還是常態？中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」說，龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。

龜山島形似烏龜，位於宜蘭頭城東部外海，不僅能賞鯨、賞磺煙，近年來更因為「牛奶海」的美景，吸引眾多旅客前往打卡、拍照、發IG，是國內相當知名的景點。這次的連續地震，究竟是龜山島的常態，還是異常活動？

「報地震 - 中央氣象局」說，請大家別過度恐慌。龜山島不僅是座火山島，更被學者認定為活火山，因此，龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。

「報地震 - 中央氣象局」說，在火山爆發前，通常會出現許多徵兆，台灣地球科學家也相當關注龜山島的一舉一動，在科學儀器的輔助下，全年無休地監測這座活火山的各種變化，包含地表變形、地震發生頻率、地底溫度和可能的岩漿活動。

「報地震 - 中央氣象局」表示，一旦龜山島有噴發或是異常活動的徵兆，就會立刻啟動避難防災計畫，保障國人的生命、財產與安全。同樣地，負責火山警訊發報業務的中央氣象局地震測報中心，也會根據火山活動的等級，來發布警戒消息和啟動預警機制，絕對不會讓民眾在一無所知的狀況下被火山突襲。

龜山島是國內相當知名的景點。記者楊德宜／攝影
龜山島是國內相當知名的景點。記者楊德宜／攝影
龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」​臉書粉專
龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」​臉書粉專

地震 龜山島 氣象局

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