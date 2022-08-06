龜山島7月頻地震 氣象局：因活火山 若異常會警報

7月中旬，龜山島附近發生連續小型地震，龜首區域甚至因此土石崩落、黃土瀰漫，引起國人關注。是警訊？還是常態？中央氣象局官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」說，龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。

龜山島形似烏龜，位於宜蘭頭城東部外海，不僅能賞鯨、賞磺煙，近年來更因為「牛奶海」的美景，吸引眾多旅客前往打卡、拍照、發IG，是國內相當知名的景點。這次的連續地震，究竟是龜山島的常態，還是異常活動？

「報地震 - 中央氣象局」說，請大家別過度恐慌。龜山島不僅是座火山島，更被學者認定為活火山，因此，龜山島附近出現地震活動，並非異常現象。

「報地震 - 中央氣象局」說，在火山爆發前，通常會出現許多徵兆，台灣地球科學家也相當關注龜山島的一舉一動，在科學儀器的輔助下，全年無休地監測這座活火山的各種變化，包含地表變形、地震發生頻率、地底溫度和可能的岩漿活動。