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花蓮金針花季開跑 賞花加農遊體驗一次玩個夠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮金針花季開跑，今年富里、玉里兩鄉鎮留花面積達66公頃，兩地農會分別推出農遊體驗、一日遊賞花專車等花季活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮金針花季開跑，今年富里、玉里兩鄉鎮留花面積達66公頃，兩地農會分別推出農遊體驗、一日遊賞花專車等花季活動。圖／花蓮縣政府提供

花蓮金針花季開跑，今年玉里、富里兩地留花面積共66公頃，雖然花開僅2成，但仍有一系列農遊體驗可參加。富里鄉農會推出賞花指南提供完整的食宿遊資訊，玉里地區農會推出賞花專車，還有買330元得500元的超值樂遊券。

玉里赤科山、富里六十石山是花蓮兩大金針山，為推廣觀光，縣府以每公頃10萬5000元補助留花，今年赤科山留花面積40公頃、六十石山26公頃，兩地相加達66公頃，預計8月中旬後進入大開期，黃澄澄花海讓民眾看個過癮。

迎接金針花季，玉溪地區農會推出一本330元的超值樂遊券，憑券可到玉溪地區農會及赤科山合作店家約20多家消費，等於享受約7折的好康折扣。還限量推出玉里車站接送的賞花專車，有賞花、金針花風味午餐、農遊體驗等，優惠價1680元。

富里鄉農會也與在地業者合作，讓民眾除了賞花、品嘗金針花餐，還能深度體驗在地農村特色；另請來剛獲得國際香水設計大獎的富里子弟潘雨晴，設計專屬香水「富里香」，用氣味帶給遊客不一樣的富里想像。

富里鄉農會總幹事張素華表示，今年設計「忘憂尋祕記」花季指南，提供民宿、美食、景點、接駁等相關資訊，遊客可上富里鄉農會臉書下載，到富里玩透透。

張素華說，六十石山金針花期從8月上旬初開、8月中旬到9月初大開，延續到9月下旬末開，不同階段都有不同風情，令人陶醉；玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，赤科山金針花開約2成，部分區域更開約4成，歡迎把握機會規畫遊程上山賞花，可上「愛。稻鎮 玉溪地區農會」臉書查詢花況。

花蓮金針花季開跑，今年富里、玉里兩鄉鎮留花面積達66公頃，兩地農會分別推出農遊體驗、一日遊賞花專車等花季活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮金針花季開跑，今年富里、玉里兩鄉鎮留花面積達66公頃，兩地農會分別推出農遊體驗、一日遊賞花專車等花季活動。圖／花蓮縣政府提供

農會 賞花

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