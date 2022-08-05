晴朗炎熱8縣市飆高溫 午後中南部仍有短延時較大降雨

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天隨著太平洋高壓再西伸一些，東南風的水氣與昨天相比來的少一點，上半天各地的天氣穩定，而且溫度普遍會再比昨天來的熱，目前氣象局已經對南高屏、東半部、雙北發布黃色的高溫資訊，以上區域有36度高溫出現的機會。

他說，午後西半部在熱力充足、水氣仍不算少的條件下，還是有比較旺盛的熱對流發展，山區附近普遍容易有午後雷雨，中南部仍然有短延時較大的降雨機率。

預計周末兩天中南部的天氣都與今天類似，維持比較容易有午後雷雨的夏季型天氣，柯聿寧說，北部因為風向較偏向東南風，午後熱對流發展的條件較差，平地天氣狀況較穩定，午後熱對流發展的範圍偏向山區。

他表示，台北盆地附近白天的溫度受到東南風氣流過山增溫的影響，仍然有機會達到36度，感受較為炎熱，類似的天氣型態可維持到下周中期。

柯聿寧說，雖然熱帶擾動08W已經往西遠離，不過目前在菲律賓上空有另一個熱帶擾動97W正在發展當中，預估明後將進入南海，開始受到西南季風的支持，將逐漸發展為比較明顯的季風低壓，使得未來幾天吹往台灣的東南風還是比較潮濕。

他表示，西半部山區在水氣條件足夠的情況下，都容易有午後熱對流發展，迎風面的恆春半島到台東地有短暫雨的機會，預計周日過後到下周中期隨著南海的季風低壓增強，其外圍的東南風風速、水氣會更強、更多，東南部迎風面有較大雨勢發生機會，提醒以上地區的民眾外出要留意天氣狀況。