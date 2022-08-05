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晴熱午後局部雷陣雨 吳德榮：下周有颱風生成機率

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。記者黃仲裕／攝影
午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。記者黃仲裕／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今天北部24至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至37度。

吳德榮說，下周一至下周三東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下周四天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日20時南海又有季風環流逐漸成形，有利熱帶擾動在其中發展；下周三20時熱帶擾動已通過雷州半島。各國模式皆顯示有發展成颱的機率，應持續觀察。

吳德榮 南海

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