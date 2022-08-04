拚國旅觀光吸客 新北力邀超過30家業者踩線

新北推跨域觀光合作，新北市觀旅局號召北中南超過30家旅行業者，組成踩線團2天1夜走訪新北，此次在8月3、4日辦理2場次媒合會，推薦新北新興景點及體驗遊程、觀光活動，整合提供旅行業者多樣化旅遊行程，為新北觀光商機創造相乘效應。

2天1夜行程首站即前往蘊含豐富自然景觀與歷史人文的東北角，貢寮區幅員遼闊包山包海，特別適合不同主題性的特色路線，從山玩到海。

次日造訪北海岸，萬里、金山等地區的溫泉、飯店、景點業者，共同行銷北海岸絕美的海岸線及豐富的海洋資源及農特產。2天1夜踩線及2場次的媒合會活動現場，業者間交流熱絡，除了讓業者更加認識新北外，最重要的莫過於讓各區觀光更活絡、帶動當地觀光和住宿人潮。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建表示，透過實地踩線，跟在地業者交流意見，認識地方特色也為將來導入旅遊市場準備提供意見，有益將來行程包裝。此外，業者也說，新北觀光資源豐富多元，過往新北各式觀光行程，一直深受國內外旅遊市場歡迎，本次踩點後可望再推陳出新，搶攻疫後國旅商機。

有業者表示，此次踩線行程中的新興景點及熱門體驗遊，包括貢寮體驗鮑魚及九孔餵養、有「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台、金山中角灣衝浪體驗活動及超夯農耕體驗遊金山汪汪地瓜園等多種新興深度體驗遊，方便業者包裝新北2天1夜、3天2夜的旅遊商品。