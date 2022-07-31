南美館地獄與幽魂Cosplay受歡迎 8月還有2場

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展自6月底開展以來話題不斷，昨天首次舉辦Cosplay午夜專場，台南市長黃偉哲和多名網紅到場與民眾同樂，不少創意打扮又成討論焦點。

為順應農曆7月氛圍，南美館特別推出Cosplay午夜專場，不只有趣味積分的闖關競賽，更為參與民眾安排專業攝影團隊，可在「刀山油鍋、幽魂娜娜、四谷怪談」3個情境攝影棚，盡情擺拍恐怖搞鬼照。

黃偉哲變身為日本動漫「鬼滅之刃」主角炭治郎，還在臉書（Facebook）揪團邀請多名網紅一起到場，「Icu醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、杜承哲醫師」分別扮演「鬼滅之刃」中炎柱、水柱、我妻善逸的角色；「麻的法課－邱豑慶醫師、史佳霖喬韓森」夫妻，則是扮成電影「倩女幽魂」中的寧采臣與聶小倩。

四叉貓劉宇之前在臉書上預告想扮成大尺碼的「禰豆子」一角，可是因為找不到適合的尺寸，只好以唐僧扮相出場，引來現場民眾笑聲，原先不在出席名單中的黃捷、黃瓊慧與皮筋兒，以「鬼滅之刃」中的栗花落香奈乎、珠世小姐、甘露寺蜜璃等角色華麗現身，吸睛裝扮讓現場一陣騷動。

黃偉哲活動後在臉書發文指出，地獄展首場午夜Cosplay活動，陣容精彩華麗程度堪比任天堂的明星大亂鬥，有唐僧、寧采臣、死神，有桔梗還有鬼殺隊，生而為殭屍，可能真的感到很抱歉，午夜Cosplay還有2場，希望民眾前往玩得開心。

南美館人員表示，Cosplay場開設3場，時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7月30日舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。