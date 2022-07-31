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今天好熱注意防曬 花蓮將連3天飆逾38度高溫

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
天氣高溫炎熱，今日全台多個縣市都有出現36度以上高溫機率。圖／氣象局提供
天氣高溫炎熱，今日全台多個縣市都有出現36度以上高溫機率。圖／氣象局提供

中央氣象局指出，天氣高溫炎熱，今日全台多個縣市都有出現36度以上高溫機率，其中，花蓮縣最熱，今天也有可能再出現38度以上高溫，已經是連續3日出現38度以上極端高溫，要特別注意防曬。

氣象局指出，今天中午前後，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市盆地，桃園市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局表示，民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

高溫 氣象局 天氣動態

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