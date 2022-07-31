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季風環流將通過台灣 吳德榮：周四前注意大雷雨

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
今、明兩天各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，桑達颱風轉北，明天減弱消失。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬31日20時850百帕風場圖顯示，桑達將逐漸脫離季風環流，並逐漸減弱消散；季風環流東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，周四前季風環流漸減弱，但仍將依序向西通過台灣，帶來逐日略有差異的不穩定天氣。

吳德榮說，今、明兩天台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意氣象局特報。今天北部24至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。

吳德榮說，周二季風環流向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。周三、周四原季風環流殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢。

他說，周五、周六台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，桑達轉北，明天減弱消失。歐洲模式模擬31日20時850百帕風場圖顯示，桑達將逐漸脫離季風環流，並逐漸減弱消散；季風環流東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，桑達轉北，明天減弱消失。歐洲模式模擬31日20時850百帕風場圖顯示，桑達將逐漸脫離季風環流，並逐漸減弱消散；季風環流東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 氣象局

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