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搭環狀線也能預辦登機 5業者駐點、8月1日上路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
桃園大眾捷運股份有限公司表示，8月1日起，A3新北產業園區站也有預辦登機服務，營運時間上午9點到下午4點。記者江婉儀／攝影
桃園大眾捷運股份有限公司表示，8月1日起，A3新北產業園區站也有預辦登機服務，營運時間上午9點到下午4點。記者江婉儀／攝影

為讓民眾登機更便利，桃園大眾捷運股份有限公司表示，繼推出A1台北車站設有預辦登機（出國行李托運）服務後，8月1日起，A3新北產業園區站也有預辦登機服務，營運時間上午9點到下午4點。新北巿民出國更輕鬆，在飛機起飛前3小時完成行李托運手續即可。

桃捷說明，在A1台北車站駐點提供預辦登機服務的航空公司計有華航、長榮、立榮、華信等4家。A3新北產業園區站除了前述4家航空公司，另又新增台灣虎航，總共有5家駐點服務。

為了配合機場公司設在A3新北產業園區站的預辦登機作業，桃捷近2個月來利用收車後的時間進行捷運列車行李包廂系統穩定測試，提升優質的行李托運服務。

桃捷表示，8月1日起，想出國的新北巿民終於也同享台北巿民出國的國際級待遇，尤其新北環狀線桃園機場捷運線聯通，居住在新店、中永和、板橋、新莊、土城一帶的巿民，可利用新北環狀線在Y20新北產業園區站下車，不用出站，扺達桃園機場捷運線的A3新北產業園區站，再把行李交給預辦登機的行李托運服務，即可兩手空空的搭桃園機場捷運線到桃園國際機場，輕鬆在機場免稅店逛逛，省去拖拉笨重行李的不便，也藉由機場公司預辦登機服務，把行李直接運送到出國目的地。

桃園機場 環狀線 桃捷

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