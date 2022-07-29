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國內一日遊不得強迫推銷 未經同意兜售土產最重罰50萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
即將上路的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。示意圖。本報資料照片
即將上路的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。示意圖。本報資料照片

日後參加現場臨時報名的國內團體一日遊行程，旅遊業者若未經消費者同意，擅自在遊覽車上兜售，或臨時安排當地名產店家上車販售商品，恐挨罰3萬到30萬元，若持續不改正，最重可罰到50萬元，且得按次處罰。

行政院消保處今表示，已審議通過交通部提報的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，並經行政院核定在案，俟交通部公告後，即可上路施行。

消保處簡任秘書陳星宏表示，考量疫情逐漸趨緩，國旅有大爆發之勢，此為首度針對國內一日遊定型化契約制定出的規範，所謂的國內一日遊，指的是業者於旅遊當日在火車站、捷運站出口等固定地點，供消費者現場臨時報名參團的國內團體一日旅遊。

他指出，過去消費者參加國內一日遊行程，常發生旅遊業者在遊覽車上兜售商品，或到定點後突然有當地業者上車販售土產，讓消費者有被強迫推銷的感覺，基於安全及選擇權考量，依規定，若未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。

陳星宏說，過往消費者參加一日遊行程，常衍生購物的消費爭議，以後若消費者在業者安排的特定場所購買的物品，有貨價與品質不相當或瑕疵者，可在受領後1個月內，請求業者協助處理，業者有義務要負責。

此外，陳星宏說，旅遊業者到某定點都有集合時間，假設沒清點人數就開車離開，丟包消費者，視可歸責事由輕重程度不同，消費者可向業者請求賠償各該差額一定倍數的違約金，如有難於達預期目的情形者，並得終止契約。

消保處提醒消費者，參加簡易型一日遊國內團體旅遊前，應選擇依法登記且領有旅行業執照的合法業者，並查詢當日天氣資訊概況、評估自身能力，挑選適合自己參加的行程，衡量是否自行投保旅遊平安保險，同時詳細審閱契約內容，留意集合出發時間，避免發生未及隨團出發的情況。

陳星宏說，旅遊業者所提供的契約內容應符合「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如果契約內容與規定不合，經令限期改正而屆期不改正者，可依消費者保護法第56條之1處開罰3萬到30萬元不等，再不改正，則處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

陳星 行政院

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