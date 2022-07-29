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影／全台最大簾幕式十分瀑布枯水 氣勢磅礡變尿尿小童
全台最大簾幕式瀑布新北市十分瀑布，原本氣勢磅礡壯闊，但最近遊客發現，瀑布水量成涓涓細流，中間石頭長滿青苔也裸露出來。當地人說，7、8月進入枯水期，近年颱風少又很久沒下大雨，水量剩不到十分之一，有遊客戲稱變「尿尿小童」，希望颱風可以帶來一些水量補充。
「水怎麼這麼小？和以前差很多」林姓女遊客今天帶著家人前往平溪十分瀑布遊玩，但她說，瀑布不見氣勢磅礡，只有涓涓細流，石頭也很多青苔，雖有點失望，但還是很漂亮，和家人繞了瀑布觀景平台一圈，並與瀑布拍照留念。
附近商家說，最近瀑布水量真的少很多，雖還有水流，但已大不如前，水流沒有呈現一片水幕狀，而是涓涓細流。商家的人說，每年7、8月是咕水期，但今年水好像特別少，水量不足以前的十分之一，「這幾年都沒有颱風，最近又很久沒下雨，水越來越少」。
還有商家說，她今年60歲了，今年瀑布水量少，好幾年沒有這樣，聽說有颱風要來，但不會侵台，仍希望可以帶來一些雨量。
有商家表示，現在暑假旅遊旺季，每天遊客增加很多，但遊客看到瀑布水量少多少都有點失望，會影響參觀意願，拍照起來也不好看，以前水大量時看不到中間的石頭，現在石頭多露出來。
附近有居民指出，平溪十分過去是礦區，以前開挖的礦坑也會成為「吸水」的坑洞，也是十分瀑布流量變少的原因之一，往年源源不絕的瀑布，天氣炎熱長期沒降雨時水量就會很小，擔心有斷水危機。
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