快訊

余正煌委由律師反擊：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

南部船廠群聚員工不是BA.5 羅一鈞：研判社區有傳播鏈

恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／爆笑！導航帶闖「道路挑戰關卡」小路遇到大魔王

聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／即時報導
導航帶網友闖「道路挑戰關卡」，最後竟遇到大魔王，畫面曝光笑翻一片網友。翻攝／爆廢公社
導航帶網友闖「道路挑戰關卡」，最後竟遇到大魔王，畫面曝光笑翻一片網友。翻攝／爆廢公社

現代不少人都會使用Google導航，近日有網友分享一段影片，他為了要去竹圍海灘，導航給他的路線竟然需要連闖三關，非常挑戰駕駛的開車技術，尤其最後還遇到魔王關卡，跑出一頭牛來湊熱鬧，讓網友以為Google導航多了「道路挑戰關卡」新功能，畫面曝光，立刻笑翻了一眾網友。

畫面中只見車子進入小巷，瞬間道路縮減，然後繼續直行在小路上還遇到行人漫步，駕駛小心翼翼不要碰到行人，尤其行人中還有小孩子，讓駕駛超緊張，正當駕駛覺得通關時，最後竟然跑出一頭牛，還和駕駛對望數秒，接著聽從旁邊阿伯的建議，踩油門緩慢前進，原本悠哉的牛瞬間被嚇到往後跑，畫面相當爆笑，也讓原PO「有驚無險地完成導航關卡」。

網友看完影片紛紛表示，「最後一關是魔王」、「Google最近真的很會導小路」、「牛牛：阿娘威！！」、「比考照還更困難」、「為平凡的生活增添一些漣漪」、「看到牛真的噴笑出來」、「關關難過 關關 哞~~~」、「導航真的棒」。

面相

延伸閱讀

影／漢光演習模擬敵軍登陸花蓮 北埔海灘反擊殲滅敵軍　

Google地圖更新 推地標空照影像、優化單車路線資訊

BA.5大魔王「像開小門」容易再感染 醫曝一招預防死亡重殘

Google Play Store十周年 換上新標誌、4色面積有變化

相關新聞

最美區間車上午故障肇因ATP異常 旅客樹林站全被請下車

台鐵上午事故連連，清晨高雄段因焊軌車出軌造成上下行列車多有延誤，衝擊南部通勤旅客；接著上午8時許，台鐵1134次往基隆區...

5個流星雨共舞要來了 每小時平均50顆 仰頭就能看見

除了每年固定造訪的三大流星雨外，若7月底逢朔，將出現由五個流星雨共同組成，形同第四大流星雨的共舞流星雨。天文館表示，7月...

台鐵高雄段焊軌車出軌致列車誤點影響7100人 已恢復正常

台鐵今天凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成上下行列車多有延誤，也影響旅客通勤。台鐵局表示，局本部已成立一...

綠島珊瑚礁再遭破壞 縣府要求施工船停工

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁上月底遭港區施工船隻錨定纜繩破壞，縣府本月初調查依漁業法開罰3萬元，並要求施工改善措施，未...

影／爆笑！導航帶闖「道路挑戰關卡」小路遇到大魔王

現代不少人都會使用Google導航，近日有網友分享一段影片，他為了要去竹圍海灘，導航給他的路線竟然需要連闖三關，非常挑戰...

颱風桑達今天將形成 路徑圖曝光 明起變天

中央氣象局今天指出，熱帶性低氣壓TD07上午中心位置在北緯19.4度，東經139.8度，以每小時33公里速度向北北西進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。