影／爆笑！導航帶闖「道路挑戰關卡」小路遇到大魔王

現代不少人都會使用Google導航，近日有網友分享一段影片，他為了要去竹圍海灘，導航給他的路線竟然需要連闖三關，非常挑戰駕駛的開車技術，尤其最後還遇到魔王關卡，跑出一頭牛來湊熱鬧，讓網友以為Google導航多了「道路挑戰關卡」新功能，畫面曝光，立刻笑翻了一眾網友。

畫面中只見車子進入小巷，瞬間道路縮減，然後繼續直行在小路上還遇到行人漫步，駕駛小心翼翼不要碰到行人，尤其行人中還有小孩子，讓駕駛超緊張，正當駕駛覺得通關時，最後竟然跑出一頭牛，還和駕駛對望數秒，接著聽從旁邊阿伯的建議，踩油門緩慢前進，原本悠哉的牛瞬間被嚇到往後跑，畫面相當爆笑，也讓原PO「有驚無險地完成導航關卡」。

網友看完影片紛紛表示，「最後一關是魔王」、「Google最近真的很會導小路」、「牛牛：阿娘威！！」、「比考照還更困難」、「為平凡的生活增添一些漣漪」、「看到牛真的噴笑出來」、「關關難過 關關 哞~~~」、「導航真的棒」。