聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／爆笑！導航帶闖「道路挑戰關卡」小路遇到大魔王
現代不少人都會使用Google導航，近日有網友分享一段影片，他為了要去竹圍海灘，導航給他的路線竟然需要連闖三關，非常挑戰駕駛的開車技術，尤其最後還遇到魔王關卡，跑出一頭牛來湊熱鬧，讓網友以為Google導航多了「道路挑戰關卡」新功能，畫面曝光，立刻笑翻了一眾網友。
畫面中只見車子進入小巷，瞬間道路縮減，然後繼續直行在小路上還遇到行人漫步，駕駛小心翼翼不要碰到行人，尤其行人中還有小孩子，讓駕駛超緊張，正當駕駛覺得通關時，最後竟然跑出一頭牛，還和駕駛對望數秒，接著聽從旁邊阿伯的建議，踩油門緩慢前進，原本悠哉的牛瞬間被嚇到往後跑，畫面相當爆笑，也讓原PO「有驚無險地完成導航關卡」。
網友看完影片紛紛表示，「最後一關是魔王」、「Google最近真的很會導小路」、「牛牛：阿娘威！！」、「比考照還更困難」、「為平凡的生活增添一些漣漪」、「看到牛真的噴笑出來」、「關關難過 關關 哞~~~」、「導航真的棒」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言