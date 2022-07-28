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颱風桑達今天將形成 路徑圖曝光 明起變天

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
桑達颱風最快今日形成，氣象局預估不會直接影響台灣。圖／氣象局提供
桑達颱風最快今日形成，氣象局預估不會直接影響台灣。圖／氣象局提供

中央氣象局今天指出，熱帶性低氣壓TD07上午中心位置在北緯19.4度，東經139.8度，以每小時33公里速度向北北西進行，預計今天就有機會增強為今年第五號颱風桑達，將會是輕度颱風。

氣象局說，該熱帶性地壓沿著大低壓帶東北側及高壓的邊緣沿著西北方移動，目前預測不會直接影響台灣，但颱風使南方低壓帶靠近台灣，未來幾天天氣會變得較為不穩定。

氣象局說，今天太平洋高壓逐漸減弱，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。明日低壓帶逐漸接近，大台北、東北部、東部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

因熱帶性低氣壓逼近，明日起至8月1日東半部及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

馬祖 氣象局 颱風

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