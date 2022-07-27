0元入住 再抽套房！台北凱撒大飯店8/8回歸一般旅館

疫情嚴峻時刻，台北車站附近的台北凱撒飯店被徵招作為第一間加強型防疫旅館，專門收容確診的輕症病患，近來疫情趨緩、防疫旅館需求降低，台北凱撒飯店在官網宣布，將於8月8日回歸一般飯店，8月31日前入住扣除國旅補助可以0元入住，每日前15名訂房者，還有機會直接升等站前套房。

台北凱撒大飯店在官網宣布，「不負所託，榮耀回歸，台北凱撒大飯店8月8日起正式回歸一般旅館。」其中，「悠遊國旅補助」專案適用周日到周四平日，須到政府開放的「悠遊國旅」專區完成登記，用完為止。

此外，於「搭高鐵趣凱撒」活動期間，透過官網加購高鐵聯票，還可享65折優惠(原8折)，再享「你下單。我買單」的抽獎資格，月月抽「整筆訂單免費」大獎。

高鐵專案也適用於凱撒飯店連鎖指定飯店，活動自8月8日至8月31日，適用飯店包括台北凱撒、台北凱達、板橋凱撒、墾丁凱撒、凱旋酒店、台南趣淘漫旅、台北趣淘漫旅。