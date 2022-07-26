聽新聞
test
0:00 / 0:00
「萬世師表」來嘉了！故宮南院看康熙頒天下孔廟原版字
故宮南院為迎接教師節及國慶日！今日起至10月2日重磅展出康熙皇帝御書「萬世師表」，是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，以皇帝之名贈匾並懸掛於大成殿，四字因而成為孔子的最佳代稱，文化部2019年指定為國寶。
康熙二十三年（1684）到山東曲阜孔廟祭拜，頒贈御書「萬世師表」，並在隔年下詔摹搨此匾頒贈天下文廟；台灣於1683年進入清代版圖，所以台南孔廟因而也在天下文廟之列，於1685年獲頒此匾。
康熙賜御筆「萬世師表」下筆沉著穩重，力道均勻，收筆利落爽快，墨色層次清晰，結字端正嚴謹，線條厚實質樸，是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，展幅寬405公分、高120公分，每字高約1米是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，1988年由孔子第77代嫡長孫孔德成捐贈故宮。
故宮南院表示，將於7月31日在集賢廳邀請博理基金會研究員羅啟倫講述，清代帝王御匾的書法、工藝與文化觀察，從故宮藏康熙榜書「萬世師表」談起，帶觀眾一窺御匾的箇中奧秘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言