「萬世師表」來嘉了！故宮南院看康熙頒天下孔廟原版字

故宮南院為迎接教師節及國慶日！今日起至10月2日重磅展出康熙皇帝御書「萬世師表」，是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，以皇帝之名贈匾並懸掛於大成殿，四字因而成為孔子的最佳代稱，文化部2019年指定為國寶。

康熙二十三年（1684）到山東曲阜孔廟祭拜，頒贈御書「萬世師表」，並在隔年下詔摹搨此匾頒贈天下文廟；台灣於1683年進入清代版圖，所以台南孔廟因而也在天下文廟之列，於1685年獲頒此匾。

康熙賜御筆「萬世師表」下筆沉著穩重，力道均勻，收筆利落爽快，墨色層次清晰，結字端正嚴謹，線條厚實質樸，是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，展幅寬405公分、高120公分，每字高約1米是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，1988年由孔子第77代嫡長孫孔德成捐贈故宮。

故宮南院表示，將於7月31日在集賢廳邀請博理基金會研究員羅啟倫講述，清代帝王御匾的書法、工藝與文化觀察，從故宮藏康熙榜書「萬世師表」談起，帶觀眾一窺御匾的箇中奧秘。