男子登北大武山「遭領隊放生」報案求救 山莊莊主籲：慎選商業團

許多登山客習慣請有經驗的商業團帶隊，不過近日屏東泰武鄉檜谷山莊莊主吳德發卻揭露，有商業團的領隊經常在三角點過後就丟包隊員，獨自下山休息，不僅沒有設定撤退時間點，也沒有全程陪伴，導致有隊員體力不支後報案求救，且吳德發多次勸導該領隊也不見改善，他只得呼籲登山客慎選團隊及確實評估自身體能。

吳德發昨（25）日以筆名大武野夫在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文痛斥，一名領隊將隊員帶到山頂三角點後，就會請大家一起慢慢下山，他則先行下到山莊休息。

吳德發表示，一名山友在25日一早向他投訴，他們參加商業團走北大武山3天2夜的行程，24日晚上他們一行人離開三角點幾百公尺後就被領隊丟包，請他們自己結伴下山，領隊則先回山莊休息。

途中一名年紀長的男子走得較慢落單，原本陪伴他的兩位隊員也因為缺水和頭燈沒電下山求援，一名戴姓協作知曉後自告奮用上山支援水和頭燈，一趟來回18小時，等協作回到山莊已經超過晚上9點。

吳德發批評，該領隊相當缺乏危機意識，晚上7點才與他一同出發救人，吳德發於深夜11點25分剛回到山莊就接到警局來電，原來男子最終在2.2 K走不動，他們只得選擇報案，警消出動將該男子或背或拉地帶下山。

吳德發更透露，這已不是該領隊頭一遭闖禍，他之前曾在7.3 K崩壁處遇到一群婦女不敢通過，他只好一個一個將她們牽過去，問及領隊是誰才知道原來又是同一名慣犯，吳德發回到山莊後當面指責他，但對方仍一臉「我沒有錯你奈我何？」的表情，令吳德發十分無奈。

吳德發強調，爬山應慎選領隊和評估自身能力，「自己根本沒有爬北大武山的實力，又沒有打聽口碑，所託非人，兩個因子加在一起，還沒出門就注定要失敗」，因此他提醒，花錢請商業團不代表繳錢就沒事了，慎選商業團也是一門功課，「好的商業團帶你登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂」。

該文發布後引起熱烈討論，「平常沒有登山訓練的就不要去，走步道跟爬山差很大！」、「本身自己要自覺不要越級打怪，單靠無良領隊吃虧的是自己」、「天氣這麼熱自己走都非常艱辛了，還要背人救援，真的太辛苦救難人員了，應該請領隊自己背背看」、「出事不是消防就是管理處要善後，他卻早飽餐一頓，根本是出錢讓他玩到爽」、「登山條例有成文規定嚴禁脫隊...罰五萬元」。