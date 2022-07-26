快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子登北大武山「遭領隊放生」報案求救 山莊莊主籲：慎選商業團

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子登北大武山時被領隊丟包後體力不支，警消上山將人連拖帶拉地送下山。 圖擷自Facebook
一名男子登北大武山時被領隊丟包後體力不支，警消上山將人連拖帶拉地送下山。 圖擷自Facebook

許多登山客習慣請有經驗的商業團帶隊，不過近日屏東泰武鄉檜谷山莊莊主吳德發卻揭露，有商業團的領隊經常在三角點過後就丟包隊員，獨自下山休息，不僅沒有設定撤退時間點，也沒有全程陪伴，導致有隊員體力不支後報案求救，且吳德發多次勸導該領隊也不見改善，他只得呼籲登山客慎選團隊及確實評估自身體能。

吳德發昨（25）日以筆名大武野夫在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文痛斥，一名領隊將隊員帶到山頂三角點後，就會請大家一起慢慢下山，他則先行下到山莊休息。

吳德發表示，一名山友在25日一早向他投訴，他們參加商業團走北大武山3天2夜的行程，24日晚上他們一行人離開三角點幾百公尺後就被領隊丟包，請他們自己結伴下山，領隊則先回山莊休息。

途中一名年紀長的男子走得較慢落單，原本陪伴他的兩位隊員也因為缺水和頭燈沒電下山求援，一名戴姓協作知曉後自告奮用上山支援水和頭燈，一趟來回18小時，等協作回到山莊已經超過晚上9點。

吳德發批評，該領隊相當缺乏危機意識，晚上7點才與他一同出發救人，吳德發於深夜11點25分剛回到山莊就接到警局來電，原來男子最終在2.2 K走不動，他們只得選擇報案，警消出動將該男子或背或拉地帶下山。

吳德發更透露，這已不是該領隊頭一遭闖禍，他之前曾在7.3 K崩壁處遇到一群婦女不敢通過，他只好一個一個將她們牽過去，問及領隊是誰才知道原來又是同一名慣犯，吳德發回到山莊後當面指責他，但對方仍一臉「我沒有錯你奈我何？」的表情，令吳德發十分無奈。

吳德發強調，爬山應慎選領隊和評估自身能力，「自己根本沒有爬北大武山的實力，又沒有打聽口碑，所託非人，兩個因子加在一起，還沒出門就注定要失敗」，因此他提醒，花錢請商業團不代表繳錢就沒事了，慎選商業團也是一門功課，「好的商業團帶你登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂」。

該文發布後引起熱烈討論，「平常沒有登山訓練的就不要去，走步道跟爬山差很大！」、「本身自己要自覺不要越級打怪，單靠無良領隊吃虧的是自己」、「天氣這麼熱自己走都非常艱辛了，還要背人救援，真的太辛苦救難人員了，應該請領隊自己背背看」、「出事不是消防就是管理處要善後，他卻早飽餐一頓，根本是出錢讓他玩到爽」、「登山條例有成文規定嚴禁脫隊...罰五萬元」。

北大武山 屏東

延伸閱讀

最美風景！穿比基尼釣魚太火辣 眾人「凍未條」：很難專心

29歲「正妹登山家」無氧攻頂8千米K2 曝末段邊哭邊爬創台灣首登

登雪山遇父女「擦全山屋床墊」他讚台灣未來有望：家長開明

奇萊北峰遛鳥俠否認拔標示牌 下秒遭網打臉是「合夥作案」

相關新聞

北捷文湖線又出事！列車無法自動行駛 乘客被趕下車

台北捷運文湖線今天上午11點左右發生異常，有民眾反映列車開到辛亥站時停下，暫停了7、8分鐘後才重新啟動。北捷表示，1輛列...

2022米其林發布會8月30日舉行 六位名廚聯手打造星光晚宴

眾所矚目的2022《台北、台中、台南&高雄米其林指南》發布會，確定將於8月30日在台北文華東方酒店盛大舉行，今年不但首度...

好市多加油省3.2元卻讓他賠3萬？車底曝光後慘被打臉

好市多自2017年起於桃園中壢店開設加油站後，陸續也在北台中店和新莊店加設加油站，服務會員客戶。由於油價每公升最高省3.2元，讓好市多加油站開站以來，每日平均最多有3千多輛車選擇在好市多加油站加油；但一名網友昨(25)卻PO文要大家小心，來加油站因為「設計不良」，讓原本想省3.2元加油費的民眾，可能會因此倒貼3萬元的汽車維修費。

恐怖片救了台灣影視？《咒》為何能擠進Netflix全球觀看數第三？

一封母親留給孩子的遺書，竟成了觀眾的惡夢？號稱台灣影史上最恐怖的電影《咒》，如何利用心理學的催眠方式，再結合視覺暫留手法，在全球爆紅？

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

花蓮港二號碼頭停泊著一艘50呎的帆船，名叫「向海致敬」。它時而出海看日出、數星星，偶爾會衝去追鯨豚；這艘船背後藏著一群自己戲稱「失智」（失去理智）醫師圓夢的冒險故事。

他用雲端發票「對中1萬」還每期都中 網稱羨：根本天選之人

為減少紙張浪費及降低逃漏稅的可能，財政部自2011年開始推行雲端發票，近日卻有網友抱怨雲端發票中獎機率低，結果引出另一名剛對中1萬元獎金的網友發聲反駁，並分享他幾乎每期都中獎的驚人紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。