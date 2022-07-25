快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒在台南安中店

財政部稍早公布了今年5、6月統一發票得獎號碼，全聯福利中心也率先公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出門市為台南安中，消費者花費240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就被幸運神眷顧。而兩百萬特獎開出門市為花蓮國聯，幸運得主花費300元購買豬梅花火鍋肉片、雞蛋豆腐、沙拉醬、調味醬等商品就中獎。

全聯5、6月份共開出超過23萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是你。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，據統計，2021年全聯門市雲端發票佔比近39%，1年就能減少1.65億張發票列印，達到節能減碳、節省資源使用的效果。