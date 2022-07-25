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火車「車身都傾斜了」怎還敢開？釣出司機員解答：這樣才安全

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為板橋車站。報系資料照／記者翁至成攝影
圖為板橋車站。報系資料照／記者翁至成攝影

在搭火車時，你的心中也曾浮現過這個疑惑嗎？日前一名女網友在火車月台候車時，意外發現停靠的列車車身「明顯向一側傾斜」，讓她不禁好奇發問「為什麼火車會歪一邊開啊？」貼文曝光後，釣出司機員給出正解。

原PO以「為什麼火車會歪一邊開啊？」為題發文，她表示搭火車時發現列車會明顯向同一方向歪斜，這項奇特現象激起她的好奇心，納悶「總不可能是乘客都坐同一邊吧？」

她同時曬照證明車廂「一側沉到月台下方，明顯可見列車車門低於月台地板」，問題拋出後吸引許多網友關注，似乎也勾起大家心中長久以來的疑問。

從車身旁（左圖）及車頭處（右圖）觀察可見列車確實明顯朝一側傾斜。 圖擷自Dcard
從車身旁（左圖）及車頭處（右圖）觀察可見列車確實明顯朝一側傾斜。 圖擷自Dcard

貼文釣出自稱是司機員的網友回應，表示列車一側歪斜的現象稱作「超高」，是鐵路軌道專為「彎道」所設計，「使其外側鐵軌高於內側，增加向心力進而提高限速或增加彎道安全係數」。

另一名內行網友也補充道，部分月台蓋在彎道上的車站（如板橋、汐科、山佳及牡丹等）在鋪設鐵路時本身就會些微傾斜，當列車在傾斜處停下時重心已因鐵軌的關係傾斜，再加上車身重量則會讓乘客更明顯感覺一側特別下沉。

台鐵汐科站鐵路軌道舖設角度彎曲。報系資料照／記者蘇健忠攝影
台鐵汐科站鐵路軌道舖設角度彎曲。報系資料照／記者蘇健忠攝影

Dcard 台鐵 車廂 火車站 軌道建設

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