聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／九九峰動物樂園開幕魅力驚人 車潮回堵2公里
斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，今剪綵，且免門票入場，也因是最後一次開放免費，湧進大批遊客，投14線回堵達2公里，民眾只能沿線停車，步行至少20分鐘以上前往，初開幕魅力驚人。
九九峰動物樂園指出，其園區占地約20公頃，因董事長熱愛鳥類及小動物，8年前陸續引進珍奇鳥禽，本來是私人鳥園，但隨種類漸增，2019年與新加坡鳥園團隊合作打造「亞洲規模最大的鳥園」，並引進可愛動物，至今斥資已逾7億元。
該動物樂園現有鳥禽達四、五十種，同時飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，現階段動物種類約有70多種，未來將持續引進，而為讓鳥類有空間飛行，遊客能近距離欣賞，打造4座天網鳥籠，還有小型動物餵食區、動物醫院等。
九九峰動物樂園今年4月完成第一期園區，今舉辦開幕儀式，縣長林明溱、立委許淑華及馬文君等人到場剪綵見證，九九峰動物樂園董事長游家富說，今天是剪綵，也是最後一次試營運免費入場，明起仍閉園修整，預計8月中下旬售票營運。
而因九九峰動物樂園今剪綵，入場免門票，這也是最後一次開放免費，湧進大批遊客，停車場在上午10時前就客滿，投14線回堵達2公里，民眾只能沿線停車，頂著豔陽步行20分鐘至園區，初開幕魅力驚人，也凸顯交通動線不佳問題。
對此，南投縣長林明溱表示，從草屯市區到九九峰動物樂園的聯外道路狹窄，縣府為此積極規劃拓寬，目前已在進行道路設計，最快年底就能發包。
林也提到，該樂園完成第一期園區約12公頃，業者將持續打造8公頃，縣府也正辦理「九九峰遊憩園區」將引進氦氣球，預計2024年完工營運，並期望興建纜車，完善串連草屯地方景點，進一步帶動當地，甚至全縣觀光產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言