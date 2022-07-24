影／九九峰動物樂園開幕魅力驚人 車潮回堵2公里

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，今剪綵，且免門票入場，也因是最後一次開放免費，湧進大批遊客，投14線回堵達2公里，民眾只能沿線停車，步行至少20分鐘以上前往，初開幕魅力驚人。

九九峰動物樂園指出，其園區占地約20公頃，因董事長熱愛鳥類及小動物，8年前陸續引進珍奇鳥禽，本來是私人鳥園，但隨種類漸增，2019年與新加坡鳥園團隊合作打造「亞洲規模最大的鳥園」，並引進可愛動物，至今斥資已逾7億元。

該動物樂園現有鳥禽達四、五十種，同時飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，現階段動物種類約有70多種，未來將持續引進，而為讓鳥類有空間飛行，遊客能近距離欣賞，打造4座天網鳥籠，還有小型動物餵食區、動物醫院等。

九九峰動物樂園今年4月完成第一期園區，今舉辦開幕儀式，縣長林明溱、立委許淑華及馬文君等人到場剪綵見證，九九峰動物樂園董事長游家富說，今天是剪綵，也是最後一次試營運免費入場，明起仍閉園修整，預計8月中下旬售票營運。

而因九九峰動物樂園今剪綵，入場免門票，這也是最後一次開放免費，湧進大批遊客，停車場在上午10時前就客滿，投14線回堵達2公里，民眾只能沿線停車，頂著豔陽步行20分鐘至園區，初開幕魅力驚人，也凸顯交通動線不佳問題。

對此，南投縣長林明溱表示，從草屯市區到九九峰動物樂園的聯外道路狹窄，縣府為此積極規劃拓寬，目前已在進行道路設計，最快年底就能發包。