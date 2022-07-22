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高溫上看40度 吳德榮：類熱浪籠罩全台 明起將更熱
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天最高溫為花蓮玉里鎮的40.7度及卓溪鄉40.3度，皆創設站以來紀錄，台北士林區也有38.6度的極端高溫。
他說，今天氣溫微升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地晴朗酷熱，要防熱傷害，中午前後應避免戶外活動；北部24至39度，中部25至38度，南部23至38度，東部22至40度。
吳德榮說，明天至下周一持續晴朗酷熱，氣溫推升至最高，部分地區的極端高溫有挑戰該地最高溫紀錄的機率，應慎防熱傷害。下周二、周三高溫逐日微降、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意。
吳德榮說，下周四熱帶擾動外圍水氣接近，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，高溫略降，各地仍晴朗炎熱。
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