高溫上看40度 吳德榮：類熱浪籠罩全台 明起將更熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天最高溫為花蓮玉里鎮的40.7度及卓溪鄉40.3度，皆創設站以來紀錄，台北士林區也有38.6度的極端高溫。

他說，今天氣溫微升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地晴朗酷熱，要防熱傷害，中午前後應避免戶外活動；北部24至39度，中部25至38度，南部23至38度，東部22至40度。

吳德榮說，明天至下周一持續晴朗酷熱，氣溫推升至最高，部分地區的極端高溫有挑戰該地最高溫紀錄的機率，應慎防熱傷害。下周二、周三高溫逐日微降、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意。