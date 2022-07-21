快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿業者趁國旅振興偷漲價 觀光局：可取消補助資格

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國旅振興補助上路，卻傳出有旅宿業者偷漲價，交通部觀光局嚴正聲明，業者被檢舉後若屬實，可取消其補助資格。示意圖。本報資料照片
國旅振興補助上路，卻傳出有旅宿業者偷漲價，交通部觀光局嚴正聲明，業者被檢舉後若屬實，可取消其補助資格。示意圖。本報資料照片

觀光局悠遊國旅專案甫上路，卻傳出有旅宿業者聽聞民眾要使用補助方案，竟藉機漲價。交通部觀光局今日嚴正聲明，活動開跑前即已多次向參加「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，如有違規行為將終止該業者參加活動之權利，並取消補助資格。

觀光局說，針對參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者，觀光局已於活動要點及QA規定，並於相關場合屢次強調：業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，另參與本局悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者亦應主動公開資訊供旅客知悉，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。

觀光局說，如民眾發現業者確有哄抬房價之情形，可檢具事證向各地方政府檢舉該旅宿業者，地方政府如查證屬實，將終止該業者參與本活動之權利及取消其補助資格。另民眾與旅宿業者如有消費爭議，亦可洽各地方政府的消保單位查處。

觀光局再次呼籲旅宿業者，旅宿業經營依市場供需考量，而有淡旺季價格之差異，但不得因國旅補助即抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者均應自律，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。政府辦理本次國旅優惠活動係為協助受疫情影響的國內觀光產業，產業應與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

國旅補助 觀光局

延伸閱讀

國旅補助上路！布袋高跟鞋教堂園區首辦實境解謎遊戲

柯文哲公布北市七大振興方案 將推熊好券2.0

2022悠遊國旅方案上路 AsiaYo加碼振興訂房專案

觀光局推「旅宿快篩」遊戲籲住合法旅宿 抽萬元住宿券

相關新聞

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

foodpanda自上個月7日起開收平台費，不論是否訂閱制會員，只要從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區...

花蓮玉里40.7度創今年最高溫 花蓮2測站破40度鄭明典驚呼

高溫天氣持續，中央氣象局玉里測站於今日下午1時40分觀測到40.7度高溫，為今年自動測站測到的最高溫；花蓮卓溪40.3度...

「水水的」正常！天熱蛋雞多喝水 雞蛋變水蛋 蛋農點出一方法解決

餐飲業和烘焙業者近日發現雞蛋品質參差不齊，有些正常，有些「水水的」，敲開雞蛋才知道是不良品；彰化縣二林地區是台灣蛋雞主要...

台鐵8月起恢復全部列車行駛 加碼增開5列次新自強號

因疫情影響，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，台鐵宣布8月1日起恢復全部列車行駛，不過原莒光號82次及81次團體...

氣象局發布高溫警訊！婦人步道健行不適 消防員護送下山

中央氣象局今天發布高溫資訊，新北市為橙色燈號，有38℃極端高溫出現機率。新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三...

白面鼯鼠現身阿里山遊樂區 模樣超萌遊客驚喜

嘉義縣阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拿相機拍下白面鼯鼠可愛萌樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。