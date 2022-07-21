旅宿業者趁國旅振興偷漲價 觀光局：可取消補助資格

觀光局悠遊國旅專案甫上路，卻傳出有旅宿業者聽聞民眾要使用補助方案，竟藉機漲價。交通部觀光局今日嚴正聲明，活動開跑前即已多次向參加「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，如有違規行為將終止該業者參加活動之權利，並取消補助資格。

觀光局說，針對參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者，觀光局已於活動要點及QA規定，並於相關場合屢次強調：業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，另參與本局悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者亦應主動公開資訊供旅客知悉，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。

觀光局說，如民眾發現業者確有哄抬房價之情形，可檢具事證向各地方政府檢舉該旅宿業者，地方政府如查證屬實，將終止該業者參與本活動之權利及取消其補助資格。另民眾與旅宿業者如有消費爭議，亦可洽各地方政府的消保單位查處。

觀光局再次呼籲旅宿業者，旅宿業經營依市場供需考量，而有淡旺季價格之差異，但不得因國旅補助即抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者均應自律，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。政府辦理本次國旅優惠活動係為協助受疫情影響的國內觀光產業，產業應與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。