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日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

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日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享三點「和疫情前不同之處」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京街頭民眾。 法新社
網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京街頭民眾。 法新社

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，許多國家都走向共存政策，甚至觀光業也日漸開放。一名網友在網路上分享日本「三點和疫情前的不同之處」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前有一名網友在PTT上以「最近去日本有哪些要注意的政策呢？」為題發文，原PO透露最近看到不少人都出國旅行，所以自己也想去日本，因此詢問網友「是像以前一樣買張機票直接就過去了，還是要什麼打滿三針、防疫保險等的要求呢？」

對此，有網友熱心回文，分享三點和疫情前的不同之處：

一、消費稅漲到10％，但有些飲食仍是8％

原PO表示主要是看內用還是外帶，如果在帳單上看到8到10％不等的消費稅不用太疑惑，因為這區間內都是正常的，並不是店家亂收錢。

網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京用餐民眾。 法新社
網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京用餐民眾。 法新社

二、疫情前便利商店塑膠袋是免費的，現在結帳時會問你要不要買塑膠袋

原PO透露袋子的日文音接近「狐庫漏」（レジぶくろ），因此聽到關鍵字時，就可以知道店員是在問你要不要買袋子。

三、便利商店甚至超市的自助結帳服務比疫情前普及了

原PO提到有些全家超商會設置自助結帳櫃台；有些7-11在結帳時，收銀機會自動詢問你要如何結帳，這時候畫面會出現各種結帳選項，因此結帳常常不會透過店員；部分FRESCO也是類似這種結帳模式，但自助更加徹底，店員會告知你到旁邊的幾號結帳台結帳，店員只會幫你刷商品條碼以及問你要不要塑膠袋，付現金什麼的都是直接投入結帳機。

最後，原PO表示日本已經開放歐美觀光客入境，雖然戶外沒有強制戴口罩，室內甚至可以有條件不戴，但一些店家仍然會要求客人戴口罩，「這可能還會實施好一陣子」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「自助結帳看起來不錯」、「你忘了說日本物價大漲」、「自助結帳不一定方便，尤其是全自助（像全家），有些東西一定得在櫃台結帳」、「跟疫情前比現在一堆店都有外帶或外送服務了」、「好想快點去日本玩」、「自動結帳真的超方便，服飾店的還是籃子放進去就會自動感應條碼計算價格」、「現在免稅不用再貼一張在護照上，只要刷一下就好了」。

網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京新宿街頭民眾。 法新社
網友透露最近看到不少人出國旅行，所以自己也想去日本玩。圖為東京新宿街頭民眾。 法新社

塑膠袋 口罩 便利商店 消費稅

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