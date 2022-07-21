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海龜現身新北石滬 網驚嘆「淡水第一筆」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
日前有民眾於新北淡水石滬，距岸邊約100公尺處發現一隻野生綠蠵龜，民眾將綠蠵龜照片PO上臉書海龜點點名，表示該隻海龜背甲長約40公分，由於淡水出現活體海龜難得一見，網友驚嘆是「淡水第一筆回報」。圖／海龜點點名臉書社團翻攝
日前有民眾於新北淡水石滬，距岸邊約100公尺處發現一隻野生綠蠵龜，民眾將綠蠵龜照片PO上臉書海龜點點名，表示該隻海龜背甲長約40公分，由於淡水出現活體海龜難得一見，網友驚嘆是「淡水第一筆回報」。圖／海龜點點名臉書社團翻攝

日前有民眾於新北淡水石滬，距岸邊約100公尺處發現一隻野生綠蠵龜，民眾將綠蠵龜照片PO上臉書海龜點點名，表示該隻海龜背甲長約40公分，由於淡水出現活體海龜難得一見，網友驚嘆是「淡水第一筆回報」，漁業處則表示，觸摸海龜最重可罰30萬元，提醒勿因好奇不慎觸法。

臉書海龜點點名社團，專門收集台灣周邊各種海龜照片，藉海龜頭部麟片排列辨識區別，以利統計台灣海域海龜出現地點及數量。日前晚間民眾在淡水海岸發現海龜，因此拍照上傳社團，淡水海岸難得出現海龜，也引起網友驚嘆。

新北市海岸線長達126公里，依海保署統計資料顯示，全國今年第一季海龜擱淺通報共106件，前3名縣市為澎湖、台東、宜蘭，第4名就是新北共16件、其中死亡擱淺14件，以台灣最常見的綠蠵龜為大宗。

新北市漁業處長張麗珍表示，海龜在台灣屬於保育類動物，民眾看到海龜切勿驚擾、追逐、阻擋，也勿用強光照射，不要餵食，若發現海龜發生擱淺等狀況可撥打118通報海巡，觸摸海龜依野生動物保護法可罰30萬元，提醒民眾勿因一時好奇不慎觸法。

海龜 淡水

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