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好熱！台北恐達40度歷史高溫 為什麼仍不算「熱浪」？

聯合新聞網／ 綜合報導
大台北地區要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影
大台北地區要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影

今年夏天好熱！根據天氣預報，近日大陸氣團乾熱空氣接近，本周台北將可能破40度高溫。但和今年同樣侵襲歐美的「熱浪」比起來，台灣這波仍只能算「類熱浪」，原因出在「熱浪」在氣象上有嚴格定義，台灣的海洋性氣候離該定義仍尚遠，即使如此，民眾仍須防範可能來勢洶洶的各種「熱傷害」。

根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」發文表示，根據世界氣象組織(WMO)對「熱浪」(heatwave)所下的定義，必須連續5天的最高氣溫，皆高於其高溫氣候平均值達5度以上時才算。假設台北日最高溫7月平均值為34.3度，則該月必須連續5天39.3度以上，才符合熱浪定義。

而由於台灣屬「海洋型氣候」，調節溫度的能力較強，並不曾達到過「熱浪」定義上的天氣。然而即使未達熱浪，注意防曬、防中暑仍是正確的，不該因不符「熱浪」定義而有所輕忽。

粉專「天氣風險」也發文表示，炎熱高溫的酷暑即將報到，大規模的午後雷陣雨也將會逐漸縮減。由於近日高壓接近台灣，午後的雲量不會像過去幾天增加那麼多，溫度的累積會更直接更快，預期極端高溫36-40度間的氣溫將可能會發生。上午十點到下午三點，這幾個小時盡量待在室內有空調的地方，不是只有冷才有心血管疾病，高溫也是。也應該盡量到公共場所有空調之處，「不要只有省電費」。

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