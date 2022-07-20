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影／石斑魚台鐵便當開賣！嚐鮮價120元 北部、中部也買得到
第二波台鐵石斑魚特色便當今開賣！搶頭香的民眾黃小姐，今早6點多就從桃園自家出發到台北車站排隊，她說，從電視上看到石斑魚禁令的消息，想透過買台鐵便當來支持石斑魚。
台鐵局與屏東縣政府再度合作推出「鐵石新嚐」台鐵特色便當，將高檔宴客級料理龍膽石斑魚融入便當菜色，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製5款便當，在台北松山、南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店等10個販售點都買得到，每日限量販售，即起至31日以120元八折價推廣。
台鐵局指出，七堵、台北及台中鐵路餐廳皆以清蒸方式料理龍膽石斑魚，保有魚肉自然彈牙與鮮甜滋味及大量膠原蛋白，其中，台北鐵路餐廳設計中、西兩款不同風格便當，中式為香菇炊飯搭配豆酥淋醬石斑魚，西式為白醬，加上雞胸肉、蘑菇拌炒螺旋麵，搭配青醬石斑魚，這也是台鐵首度推出以義大利麵為主食的便當。
台鐵局長杜微表示，以往台鐵便當以排骨便當為主流，這次石斑魚高檔食材是破紀錄使用，7月底前民眾想購買，都有嚐鮮價，8、9月也將推出新菜色，不只是石斑魚主菜，未來不同月份也會有更不一樣的當季食材搭配。
屏東縣長潘孟安說，石斑魚將於8、9月邁入盛產期，作為全台石斑魚最大產地的屏東，今年受到特殊人為貿易障礙衝擊，目前透過分流分散，預估能度過今年危機，但未來仍是一項挑戰。
潘孟安說，目前已有石斑魚漢堡、肉包、比薩，也陸續推出石斑魚相關烘焙食品，品項多元，很感謝銷售量大的台鐵便當也將石斑魚入菜，之前高屏推出石斑魚台鐵便當時，他每天都被「敲碗」詢問何時也能在北部地區買到，謝謝台鐵局用心調配，相信可以擄獲消費者的心。
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