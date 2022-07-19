快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價再漲2元 農委會：不缺蛋只是需求量大增

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋批發價20日起再漲2元，農委會表示，主要是需求大增，所以上揚。圖／本報資料照片
雞蛋批發價20日起再漲2元，農委會表示，主要是需求大增，所以上揚。圖／本報資料照片

台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格已經調整4次、每次2元，零售雞蛋價格將持續向上攀升；農委會表示，供給穩定復原中，但因為國旅爆發需求量大增才略顯不足，估計要等到8月供需會比較趨近平衡。

農委會畜牧處副處長江文全表示，蛋雞的飼料成本高漲，生產成本增加三成，批發價格上漲的幅度也對應飼料成本上漲；雞蛋生產跟其他畜牧業最大的差別，在於生產決策取決於飼料換蛋價格是否划算，蛋農通常是兩斤飼料換一斤蛋，若不划算就會調整生產。

江文全說，這次蛋價再漲，主要是因為飼料價格持續位於高點，加上需求比較暢旺，以及暑假國旅大爆發，原本夏天是消費淡季，會讓蛋雞強制換羽調整生產，但遇到疫情趨緩，消費大增，需求增加，所以價格上揚，蛋價再漲2元。

他認為雞蛋沒有缺，現在每日生產約11萬3000箱(每箱200顆)左右足以因應，純粹是回到市場供需，供給一樣穩定增加，但需求暢旺，價格就會反應了，而且這次雞蛋價格上漲，是透過雞蛋產銷督導委員會平台協議，蛋商與蛋農透過平台協議出來的結果。

江文全表示，目前雞蛋產銷狀況仍須看需求變化，最快8月產銷會趨於相對穩定；由於現在飼料價格仍屬於高點，要到8月底、第四季才有機會反映到畜禽產品的價格。

雞蛋 飼料 農委會

延伸閱讀

公民時事題／全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

搭高鐵小旅行 Klook推薦五種夏日風格高鐵旅行路線

國旅補助上路台灣仲夏節起跑 嘉義東石海之夏下月登場

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

相關新聞

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

台灣缺蛋狀況持續嚴重，雞蛋價格再漲。台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50...

雷神降臨！雙北地區嚴防劇烈降雨、雷擊冰雹

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷神降臨請注意！北部大雨中，請在外活動的朋友要留意。

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

中央氣象局今日14時55分發布大雨特報，呼籲基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、...

試管嬰兒與父血型不合意外揭「40年真相」 妻崩潰喊：給我精神賠償！

近日一對夫妻透過試管成功誕下一對雙胞胎，但高興沒多久，就被嬰兒室通知其中一個孩子跟兩人血型不吻合，該夫婦聽聞瞬間焦慮不已，連替他們做試管的醫師陳菁徽獲悉後也當場傻住，立刻以急件替丈夫重驗血型，報告出爐才發現原來丈夫40年來都搞錯真相，讓妻子大喊「一定要給我精神賠償！」

蛋價再漲2元 農委會：不缺蛋只是需求量大增

台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格...

桃園市豪雨特報 北北基嚴防雷雨

氣象局今日15時50分發布針對桃園市發布豪雨特報，並針對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。