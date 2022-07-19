蛋價再漲2元 農委會：不缺蛋只是需求量大增

台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格已經調整4次、每次2元，零售雞蛋價格將持續向上攀升；農委會表示，供給穩定復原中，但因為國旅爆發需求量大增才略顯不足，估計要等到8月供需會比較趨近平衡。

農委會畜牧處副處長江文全表示，蛋雞的飼料成本高漲，生產成本增加三成，批發價格上漲的幅度也對應飼料成本上漲；雞蛋生產跟其他畜牧業最大的差別，在於生產決策取決於飼料換蛋價格是否划算，蛋農通常是兩斤飼料換一斤蛋，若不划算就會調整生產。

江文全說，這次蛋價再漲，主要是因為飼料價格持續位於高點，加上需求比較暢旺，以及暑假國旅大爆發，原本夏天是消費淡季，會讓蛋雞強制換羽調整生產，但遇到疫情趨緩，消費大增，需求增加，所以價格上揚，蛋價再漲2元。

他認為雞蛋沒有缺，現在每日生產約11萬3000箱(每箱200顆)左右足以因應，純粹是回到市場供需，供給一樣穩定增加，但需求暢旺，價格就會反應了，而且這次雞蛋價格上漲，是透過雞蛋產銷督導委員會平台協議，蛋商與蛋農透過平台協議出來的結果。

江文全表示，目前雞蛋產銷狀況仍須看需求變化，最快8月產銷會趨於相對穩定；由於現在飼料價格仍屬於高點，要到8月底、第四季才有機會反映到畜禽產品的價格。