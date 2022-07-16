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飯店房間有什麼超加分？眾人推「這項」：如果按壓式會很火大

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計


image source：pexels

文／陳盈蓉

住飯店、旅館、酒店你最在乎什麼？有人可能會覺得早餐很重要，有人或許覺得有免費設施會很加分等等，對此，在Dcard上就有網友提到他很喜歡那種不睡家裡，出去度假的自由感，所以他這幾年撇除疫情嚴重的時候，沒事都會去住飯店，住著住著就有些心得，他發現有些飯店如果有準備一些東西，像是空氣清淨機、除濕機、高級吹風機等，就會很加分。

甚至有些比較新的飯店，還有藍芽音響、網路電視（可看Netflix ）等，會讓人想要二訪、三訪，所以想問問大家，飯店有準備哪些東西，對你來說是最加分的？

毫無懸念第一名就是它！不好用直接打入冷宮

貼文一出，被眾卡友認為最加分的設備／用品／備品，那就是「吹風機」，紛紛表示：「要一直按著的那種真的會生氣」、「吹風機是達新牌按壓式的那種我真的會很火」、「要風速大的吹風機」、「高級吹風機絕對最加分！小費500直接給了」。

毫無懸念第一名就是它！不好用直接打入冷宮

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住飯店就是要休息享受　浴室設備、用品要好用

另外，民眾大多都很在意浴室環境，像是浴室水壓強、乾濕分離、免治馬桶、有浴缸（要刷乾淨）、附高級的沐浴用品等，都會希望使用飯店浴室時，如果有高規格享受，就會非常加分。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/07/15 - 2022/07/14）觀察分析「住飯店最在乎的東西」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現女生都很在意的「吹風機」、「洗髮精」品牌都有高度討論。

住飯店就是要休息享受　浴室設備、用品要好用

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月15日至2022年07月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『住飯店最在乎的東西』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。


吹風機 浴室

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