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台鐵海線通車百周年 DT668蒸汽火車頭登場亮相

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鐵海線通車百周年活動將出動DT668蒸汽火車頭造勢。圖／張麥斯提供
台鐵海線通車百周年活動將出動DT668蒸汽火車頭造勢。圖／張麥斯提供

台鐵海線今年10月逢通車及追分車站啟用百周年，台鐵辦理慶祝活動將出動DT668蒸汽火車頭，讓鐵道迷期待，甚至建議讓CK124與CT273也一併亮相，立委賴香伶助理、通霄鎮民代表傅郁揚也建議台鐵除了開蒸氣列車外，能夠把百周年紀念活動當成自己的盛事，投注更多的資源心力，帶來更多效益。

海線鐵路1922年通車後，大幅改善海線的運輸問題，迄今，台中境內的日南車站、追分車站，與苗栗縣談文車站、大山車站、新埔車站更被鐵道迷稱為「海線五寶」，均是日治時期所建造，也是台鐵海線僅存的5座日式檜木建造車站。昨台鐵局也辦理大山車站規畫設計及監造第一次開標作業。

鐵道迷攝影玩家張麥斯說，現在還能跑動的蒸汽老火車頭DT668在彰化，CK124在桃園，CT273在花蓮，從沒同時在海線亮相，難得台鐵要慶祝海線通車百周年，若能齊聚會更加轟動的。

傅郁揚表示，他日前是以賴立委辦公室主任名義到台鐵局開會，持續關切海線木造車站修繕進度，另針對海線鐵路通車百年紀念活動給台鐵一些建議，也期許台鐵能借助活動效益，挽回逐漸消失的客流量，讓營運效益更上一層樓。

例如原先他們的紀念餐盒就是一般餐盒，是否可以改成金屬餐盒更加具有收藏價值，並開發一些紀念商品、蒸氣火車模型、木造車站模型、紀念郵票等等。近年來台鐵的乘客被高鐵吃掉很多，現在都是以區間通勤為主，相信台鐵也很不是滋味，今年是鐵道旅遊年，如果能藉著這個紀念活動創造一些話題性，無論由台鐵主導或配合地方政府辦理觀光旅遊行程，販售週邊紀念商品，也許可以帶來一波熱潮。

台鐵表示，海線通車百周年活動還在規劃中，暫定活動日期是10月11日，主要有開蒸汽火車專列、發行紀念套票、開發特色便當及紀念商品等項目，鐵道迷建議3輛蒸汽火車頭齊登場，因為有一輛還處在維修中，較不可能。

DT668蒸汽火車登場都會吸引大批鐵道迷爭睹拍照。圖／張麥斯提供
DT668蒸汽火車登場都會吸引大批鐵道迷爭睹拍照。圖／張麥斯提供
大山車站修復的委託規畫設計及監造，也海線通車百週年爭取的重要計畫之一。記者吳傑沐／攝影
大山車站修復的委託規畫設計及監造，也海線通車百週年爭取的重要計畫之一。記者吳傑沐／攝影

台鐵 鐵道迷 桃園

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