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不只悠遊國旅補助 住環保旅店綠點再加碼優惠200元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
奧萬大推動環保旅館，獲得「銀級環保旅館」認證。圖／奧萬大提供
奧萬大推動環保旅館，獲得「銀級環保旅館」認證。圖／奧萬大提供

交通部觀光局「悠游國旅」補助15日起跑，環保署也推出綠色旅遊、綠點加碼補助。民眾111年7月15日至12月15日期間，只要加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除了可獲交通部觀光局補助的優惠活動外，還可以另外獲得綠點住宿抵用金200元，既環保又省荷包。

環保署舉例，小樺出遊選住合作的環保標章旅館，除獲得交通部補助的1300元，小樺是環保集點會員，又可以在旅館使用「環保集點APP」兌換綠點加碼的住宿金，立刻省下1500的住宿費。

環保署說，為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，環保署力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品（如牙刷、毛巾）減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低汙染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊，一起旅遊愛地球。

環保署表示，111年7月15日起至12月15日止，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費，合作環保標章業者清單與詳細兌換步驟，可在環保集點活動網站查詢

環保署說，本次活動名額為1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄「環保集點APP」會顯示已額滿。另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券（每房每天至多折抵1張），享受更多折扣。

環保署表示，若民眾還未加入環保集點，只要透過手機號碼註冊即可快速成為會員，且不用累積點數就能直接兌換「悠遊國旅綠點有禮」電子優惠券，即刻享受200元住宿費回饋。環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線(02)2651-9502洽詢。

環保署

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