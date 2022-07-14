整理包／台人回國免PCR！解封出國準備啥？辦護照、研究機票、找網路 9項QA包辦大小事

全球與新冠肺炎疫情「纏鬥」近3年後，不少國家解封邊境，歡迎外國觀光客造訪，像是日本目前開放團客入境、南韓入境免隔離等。

台灣從6月15日起入境居家檢疫天數放寬為3+4，7月14日起，更開放國人入境免PCR，讓國外旅遊更方便。不過，好久沒有好好玩一下，對於「出國」這檔事可能變得有點陌生，《聯合新聞網》來帶你預習一下9項出國前的準備工作，並提供「旅遊簡易清單」檔案下載勾核確認喔！

1.申請護照、拍大頭照

▊ 費用（親自辦護照）

親自辦護照相關費用。（製圖／聯合新聞網）

▊ 網路申辦 辦護照更方便了

外交部領事事務局優化申辦護照電子化作業，6月1日啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，可在官網上使用「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」等功能，非常方便。申請人也可以透過旅行社協助申請護照，但費用會比親自辦理貴300元左右。

網路申請（個人申辦護照網路填表及預約系統）網址：https://ppass.boca.gov.tw

五大注意要點：1.可預約選擇未來10個工作天的領取時間。2.1個預約名額僅能申辦1件個人護照申請案。3.網路預約申辦護照服務不受理12:30～13:30及周三17：00～20:00預約。4.若預約三次不到，六個月內不能再使用預約系統，可改以臨櫃方式申請。5.首次申辦護照須本人親自辦理，或向全國任一戶所辦理人別確認後，始得委任代理人續辦護照。

外交部領事事務局啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，可在官網上使用「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」等功能，並可預約選擇未來10個工作天的領取時間。（翻攝自外交部領事事務局網站）

※網路申辦「加碼」注意在「個人申辦護照網路填表及預約系統」上傳照片，照片規格除了須符合上面前項規定外，電子檔規格須JPG或JPEG格式、檔案大小不得大於5MB、色彩模式為RGB（需至少24位元）、解析度至少要超過長寬為531像素 x 413像素。

▊ 哪裡辦/領護照？ ‧外交部領事事務局：台北市中正區濟南路一段2-2號號3至5樓‧外交部中部辦事處：台中市南屯區黎明路2段503號1樓‧外交部雲嘉南辦事處：嘉義市東區吳鳳北路184號2樓之1‧外交部南部辦事處：高雄市苓雅區政南街6號3~4樓‧外交部東部辦事處：花蓮縣花蓮市中山路371號6樓

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2.去哪裡研究機票？

機票又分為一般航空與廉價航空之機票，除了可到各大航空公司官網查詢機票價格外，不少網友推薦「台灣航空福利社」、廉價航空促銷情報，裡頭有達人不定期整理最近的航班促銷訊息，有機會可搶到理想中的便宜機票。

若覺得跑到各大航空公司官網太麻煩，想要在1個網站就能「機票比價」，可到知名的「Skyscanner」、「TripAdvisor」、「Expedia TW 智遊網」「FunTime機票比價」、「ezTravel易遊網」、「Wego.tw」等網站撈寶，但得要注意的是，要撈到最便宜的機票，還是只能靠自己平時去各大官網搜尋，在這些網站的機票價格互有高低。或許你可以透過這些平台搜到價格後，再到航空公司官網比價才是最實在。

不少平台提供各家航空公司的機票查詢，但並非是最優惠價格，仍需至航空公司官網比價。（翻攝自Skyscanner網站）

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3.要辦簽證嗎？

分為免簽證（只要持我國護照就能出國）、電子簽證（出國前需先上網申請）及落地簽（出發前不需申請目的地的簽證，而是到達該國之後再辦理）。

由於新冠肺炎影響全球，雖然各國陸續解封邊境政策，但部分國家的免簽政策暫時取消，像是國人愛玩的日本，暫時取消免簽，改為開放「申請觀光目的簽證」，南韓也須至所有韓國駐外館處（包含大使館、總領事館等）申辦簽證。

規畫出國前，可至外交部領事事務局的「簽證及入境須知」隨時查看各國最新入境資訊。

除此之外，不管是免簽或需要簽證，不少國家都規定，一般國家多要求所持護照需有6個月以上效期，出國前也需要再次檢查自己的護照是否期限已滿。

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4.怎麼買行李重量？

▊ 一般航空

機票價格包含「隨身行李」及「託運行李」，「隨身行李」為手提行李＋隨身物品，但會依各家航空公司訂立的標準及艙位分級而不同，大多數為單件7公斤，或是2件合併10至18公斤不等。

託運行李也會依各家票價、方案、艙位分級不同，而在重量上有所差異。而長榮航空日前將行李託運的「計重制」改為全航線統一「計件制」，像是皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙將調整為2件、單件不超過32公斤，豪華經濟艙及經濟艙也是2件行李，但每件不超過23公斤。

▊ 廉價航空

機票價格僅包含「隨身行李」之重量，為手提行李＋隨身物品合併為7至10公斤。

託運行李則需額外計算，可在訂購機票當下時另外添購行李重量（預購），或是訂票後再購買，不過廉航多數事後購買或電話購買時，價格都會比預購時要來的貴。

以虎航從台灣出發為例，15KG行李預購價750元、事後購買900元、電話訂購1100元。事後購買至少已貴上150元。

廉航都會在官網提供手提行李和託運行李的規格和重量供旅客參考。（翻攝自酷航空網站）

▊ 減少託運行李該怎麼做

1.選購較輕的行李箱。

2.列出想買的清單可大概得知購買情況。

3.不要帶工具書，善用App或雲端檔案製作行程。

4.穿舊衣或破舊的內衣褲，穿完即丟，回程免帶回家。

5.別到機場才開始整理行李，一定會發現「超量」。

6.將較重服飾或外套穿在身上，並可利用大衣口袋將小東西放入其中。

7.必備旅行秤。

8.若真的爆量，趕緊上網增加託運重量，避免挨罰。

減少託運行李該怎麼做？可將較重服飾或外套穿在身上，並可利用大衣口袋將小東西放入其中。（圖示來源：ICONFINDER、製圖／聯合新聞網）

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5.要換外幣現金還是直接刷卡？匯率去哪看？

▊ 匯率去哪看？

外幣匯率可至台灣銀行官網，或用常用銀行（數位銀行）外幣查詢／兌換，分為「現金匯率」與「即期匯率」，「現金匯率」是指你手上持有現鈔時，跟銀行交易時使用的匯率；「即期匯率」為帳戶中持有的外幣或新台幣直接進行轉換時，所使用的匯率。

而「買入」和「賣出」要怎麼看呢？「買入」為銀行用新台幣向你買入外幣所使用的價格；「賣出」為銀行將外幣賣出給你所使用的價格。因此，想兌換外幣時，要看「賣出」的匯率才對喔。

台灣銀行的牌告匯率可以查看買入賣出情況。（翻攝自台灣銀行）

▊ 換外幣現金還是直接刷卡

原則上建議「都持有」，外幣現鈔可分散風險分批換取，而換外幣現鈔的方式有好幾種：

1.臨櫃兌換：須在銀行營業時間前往、填寫申請表並等待，目前有台灣銀行、兆豐銀行免手續費。

2.線上換匯：在線上購買外幣，利用轉帳方式完成結帳後，最快可在當天或隔天去銀行提領外幣現金，不過需隨時注意匯率變化狀況。

3.外幣ATM：到實體外幣ATM使用一般金融卡進行換匯，會以「現金賣出匯率」而定，金額從台幣扣除，相當方便。

領外幣也能透過實體的外幣ATM提領外幣，像是玉山銀行外幣ATM可用自家銀行或別家銀行的金融卡提領。（翻攝自玉山銀行官網）

海外刷卡部分，目前國際通用的信用卡如VISA、MasterCard、JCB，都收取1%的手續費，配上行政院金管會規定各家銀行加收的手續費不能超過0.5%上限，目前在台灣的銀行國外刷卡手續費大概都在1.5%左右。

因此可以選擇有海外刷卡優惠的信用卡，如某些銀行國外消費可享1.5%優惠，正好可以抵銷國外刷卡手續費1.5%。或是數位銀行搭配專門用外幣幣值計算信用卡，如此一來，可在台灣利用數位銀行趁匯率不錯時換取外幣，到時出國刷卡時也是用當地幣值計算，相當方便。

使用有海外消費優惠回饋的信用卡，可打平銀行國外刷卡手續費。（本報系資料照）

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6.網路要選什麼？該要在台灣買還是當地買？

1.國際漫遊

可在原本使用的台灣電信業者申請服務，不需拔出SIM卡就能原號漫遊，提供吃到飽或是每日限額用量的選擇，適合怕麻煩又不太在意價格的人使用。不過有時候電信業者會突然有超大優惠，反而比其他方法更便宜喔。

2.預付卡漫遊

跟國際漫遊不同，需要換SIM卡和一些操作（如買完預付卡後要按開通專線等動作）才能完成，不過對於愛出國的玩家來說，這些步驟還是很簡單。可透過台灣電信業者像是遠傳的「遠遊卡」、台灣大哥大的「漫遊通」或專售行動通訊服務的「Wi-Ho特樂通」購買，有些甚至可到機場取貨；也可直接到當地國家現場購買。

需要注意的是，除了比價外，購買前要睜大眼睛看清楚文字說明，可能寫著「N天吃到飽，但『每日限額3 GB』，超過就降速」，或是熱點分享非吃到飽的類似說法，恐怕真的不是真的享受「無限量吃到飽」喔。

若不想要原號漫遊，台灣部分的電信公司有推出預付卡漫遊吃到保的服務。圖為台灣大哥大的「漫遊通」。（翻攝自台灣大哥大官網）

3. WiFi分享器

當大家一同出來玩、一同行動時，WiFi分享器或許是最好的選擇！WiFi分享器可一起連上多台裝置，幾乎使用當地國家的訊號，網路頻寬相當不錯、續航力尚可，多人同時使用耗電量快，加上使用方式簡單，只要將Wi-Fi分享器開機後，再用手機連線後輸入密碼即可使用。

WiFi分享器適合「黏TT」的好友群使用，但若你是一位跟團但卻熱愛自由行動的玩家，還是建議你申請預付卡漫遊或是原號漫遊比較適當。

WiFi分享機也成為不少台灣人團體出遊的必備物品之一。（本報系資料照）

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7.旅平險要怎麼買？飛機延誤是要買它嗎？

▊ 有兩種保險制度

分為「旅行平安保險（旅平險）」與「旅遊不便險」：

1.旅平險

國內外搭乘公共交通工具（如搭飛機時）期間，發生了意外傷害、身故、失能等，抵達目的地後，就不在受理範圍之內。

2.旅遊不便險

在國外旅遊中，可能會產生班機延誤、行李延誤、行李遺失、劫機補償等風險。

喜愛搭乘廉航的玩家們，最害怕的就是飛機延誤或是直接取消不飛了，這時「旅遊不便險」就非常重要，各家規則不同，先前有業者標榜「班機延誤4小時以上就理賠」等，申請前仍需注意細節。

另外，若用信用卡購買機票，通常都有附贈旅平險，保障範圍不會太全面，不過會依各家信用卡公司及卡別不同而有所差異，每年的規則也會變動，仍需至官網查詢。也因此不少人可能會不再額外購買旅平險，但必買旅遊不便險。

▊ 現況（2022/6/16更新）

各國國家邊境陸續解封，但在國外旅遊時仍有染疫風險，因而產生醫療費用，若有申請保險者可針對此項目申請理賠。但日前不少產險或保險業者暫時停售「國外旅遊不便險」及「海外突發疾病健康保險」服務，引起爭議。換句話說出國確診時將沒得理賠。金管會保險局6月14日表示，目前產險業已全面停售，壽險剩4家有在賣。

但日前不少產險或保險業者暫時停售「國外旅遊不便險」及「海外突發疾病健康保險」服務，引起爭議。（翻攝自國泰產險官網）

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8.入境還要PCR嗎？什麼可以帶、什麼不能帶？

▊ 國人入境免PCR

中央流行疫情指揮中心日前表示，6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，隨後調增入境總人數為每週4萬人次為原則；7月14日零時起，放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前免持2日內PCR報告。指揮中心建議，若境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

▊ 禁止攜帶

入境台灣的旅客，須注意禁帶毒品、槍砲彈藥及刀械；也不能帶侵害專利權、商標權及著作權之物品；偽造或變造之貨幣、有價證券等；野生動物之活體及保育類野生動植物及其產製品。另外，台灣為防堵非洲豬瘟，也禁帶肉品入境，違者最高可罰100萬元。

▊ 超量須申報

一般國家針對免稅品購買的菸品、酒類，或是現金、有價證券、黃金等貴重物品，都有其管制數量，超過規定者皆須申報。各國標準不一，出國前仍需查清楚目的地國家之規定。

為防堵非洲豬瘟，台灣禁帶肉品入境，違者最高可罰100萬元。（翻攝自財政部關務署台北關）

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9.出國去！「簡易旅遊清單」下載

A4檔可直接列印出來，點我下載→→JPG檔｜PDF檔

準備好出國了嗎？《聯合新聞網》準備簡易的檢查清單讓你不忘記基本東西喔。（圖／聯合新聞網）

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