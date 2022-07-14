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龜山島連4震！上午9時51分規模4.0 最大震度2級

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

張善政首度拆解論文門 喊話林智堅「心中那把尺」

整理包／台人回國免PCR！解封出國準備啥？辦護照、研究機票、找網路 9項QA包辦大小事

聯合新聞網／ 綜合整理
新冠肺炎肆虐全球約3年，不少國家開始解封邊境，歡迎外國觀光客造訪。圖為日本東京澀谷空拍景象。（法新社）
新冠肺炎肆虐全球約3年，不少國家開始解封邊境，歡迎外國觀光客造訪。圖為日本東京澀谷空拍景象。（法新社）

全球與新冠肺炎疫情「纏鬥」近3年後，不少國家解封邊境，歡迎外國觀光客造訪，像是日本目前開放團客入境、南韓入境免隔離等。

台灣從6月15日起入境居家檢疫天數放寬為3+4，7月14日起，更開放國人入境免PCR，讓國外旅遊更方便。不過，好久沒有好好玩一下，對於「出國」這檔事可能變得有點陌生，《聯合新聞網》來帶你預習一下9項出國前的準備工作，並提供「旅遊簡易清單」檔案下載勾核確認喔！

★快速跳著看

申請護照研究機票辦理簽證行李重量換個外幣網路漫遊買旅平險看違禁品清單下載


▊ 費用（親自辦護照）

親自辦護照相關費用。（製圖／聯合新聞網）
親自辦護照相關費用。（製圖／聯合新聞網）

▊ 網路申辦 辦護照更方便了

外交部領事事務局優化申辦護照電子化作業，6月1日啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，可在官網上使用「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」等功能，非常方便。申請人也可以透過旅行社協助申請護照，但費用會比親自辦理貴300元左右。

網路申請（個人申辦護照網路填表及預約系統）
網址：https://ppass.boca.gov.tw

五大注意要點：
1.可預約選擇未來10個工作天的領取時間。
2.1個預約名額僅能申辦1件個人護照申請案。
3.網路預約申辦護照服務不受理12:30～13:30及周三17：00～20:00預約。
4.若預約三次不到，六個月內不能再使用預約系統，可改以臨櫃方式申請。
5.首次申辦護照須本人親自辦理，或向全國任一戶所辦理人別確認後，始得委任代理人續辦護照。

外交部領事事務局啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，可在官網上使用「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」等功能，並可預約選擇未來10個工作天的領取時間。（翻攝自外交部領事事務局網站）
外交部領事事務局啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，可在官網上使用「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」等功能，並可預約選擇未來10個工作天的領取時間。（翻攝自外交部領事事務局網站）

※網路申辦「加碼」注意
在「個人申辦護照網路填表及預約系統」上傳照片，照片規格除了須符合上面前項規定外，電子檔規格須JPG或JPEG格式、檔案大小不得大於5MB、色彩模式為RGB（需至少24位元）、解析度至少要超過長寬為531像素 x 413像素。

▊ 哪裡辦/領護照？
‧外交部領事事務局：台北市中正區濟南路一段2-2號號3至5樓
‧外交部中部辦事處：台中市南屯區黎明路2段503號1樓
‧外交部雲嘉南辦事處：嘉義市東區吳鳳北路184號2樓之1
‧外交部南部辦事處：高雄市苓雅區政南街6號3~4樓
‧外交部東部辦事處：花蓮縣花蓮市中山路371號6樓

★相關資訊

．晶片護照申請規格：https://www.boca.gov.tw/cp-16-4123-c2932-1.html

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機票又分為一般航空與廉價航空之機票，除了可到各大航空公司官網查詢機票價格外，不少網友推薦「台灣航空福利社」、廉價航空促銷情報，裡頭有達人不定期整理最近的航班促銷訊息，有機會可搶到理想中的便宜機票。

若覺得跑到各大航空公司官網太麻煩，想要在1個網站就能「機票比價」，可到知名的「Skyscanner」、「TripAdvisor」、「Expedia TW 智遊網」「FunTime機票比價」、「ezTravel易遊網」、「Wego.tw」等網站撈寶，但得要注意的是，要撈到最便宜的機票，還是只能靠自己平時去各大官網搜尋，在這些網站的機票價格互有高低。或許你可以透過這些平台搜到價格後，再到航空公司官網比價才是最實在。

不少平台提供各家航空公司的機票查詢，但並非是最優惠價格，仍需至航空公司官網比價。（翻攝自Skyscanner網站）
不少平台提供各家航空公司的機票查詢，但並非是最優惠價格，仍需至航空公司官網比價。（翻攝自Skyscanner網站）

★相關資訊

．台灣航空福利社：https://www.facebook.com/TaiwanAirTkt

．Skyscanner：https://www.skyscanner.com.tw/flights

．TripAdvisor：https://www.tripadvisor.com.tw/CheapFlightsHome

．Expedia TW 智遊網：https://www.expedia.com.tw/

．FunTime機票比價：https://www.funtime.com.tw/oveticket/

．ezTravel易遊網：https://flight.eztravel.com.tw/

．Wego.tw：https://www.wego.tw/

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分為免簽證（只要持我國護照就能出國）、電子簽證（出國前需先上網申請）及落地簽（出發前不需申請目的地的簽證，而是到達該國之後再辦理）。

由於新冠肺炎影響全球，雖然各國陸續解封邊境政策，但部分國家的免簽政策暫時取消，像是國人愛玩的日本，暫時取消免簽，改為開放「申請觀光目的簽證」，南韓也須至所有韓國駐外館處（包含大使館、總領事館等）申辦簽證。

規畫出國前，可至外交部領事事務局的「簽證及入境須知」隨時查看各國最新入境資訊。

除此之外，不管是免簽或需要簽證，不少國家都規定，一般國家多要求所持護照需有6個月以上效期，出國前也需要再次檢查自己的護照是否期限已滿。

★相關資訊：

外交部領事事務局－各國「簽證及入境須知」

網址：https://www.boca.gov.tw/sp-foof-countrylp-01-1.html

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▊ 一般航空

機票價格包含「隨身行李」及「託運行李」，「隨身行李」為手提行李＋隨身物品，但會依各家航空公司訂立的標準及艙位分級而不同，大多數為單件7公斤，或是2件合併10至18公斤不等。

託運行李也會依各家票價、方案、艙位分級不同，而在重量上有所差異。而長榮航空日前將行李託運的「計重制」改為全航線統一「計件制」，像是皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙將調整為2件、單件不超過32公斤，豪華經濟艙及經濟艙也是2件行李，但每件不超過23公斤。

★熱門航空公司託運資訊

．中華航空：https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/prepare-for-the-fly/baggage/baggage-rules

．長榮航空：https://www.evaair.com/zh-tw/fly-prepare/baggage/free-baggage/general-information/

．星宇航空：https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/check-in-fly/baggage-information/general

．國泰航空：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW/baggage.html

．全日空：https://www.ana.co.jp/zh/tw/travel-information/baggage-information/

．日本航空：https://www.jal.co.jp/tw/zhtw/inter/baggage/checked/

．大韓行空：https://www.koreanair.com/tw/zh-hk/airport/baggage/checked/free-allowance

．韓亞航空：https://flyasiana.com/C/TW/ZH/contents/free-baggage

▊ 廉價航空

機票價格僅包含「隨身行李」之重量，為手提行李＋隨身物品合併為7至10公斤。

託運行李則需額外計算，可在訂購機票當下時另外添購行李重量（預購），或是訂票後再購買，不過廉航多數事後購買或電話購買時，價格都會比預購時要來的貴。

以虎航從台灣出發為例，15KG行李預購價750元、事後購買900元、電話訂購1100元。事後購買至少已貴上150元。

廉航都會在官網提供手提行李和託運行李的規格和重量供旅客參考。（翻攝自酷航空網站）
廉航都會在官網提供手提行李和託運行李的規格和重量供旅客參考。（翻攝自酷航空網站）

★熱門廉航託運資訊

．台灣虎航：https://www.tigerairtw.com/zh-tw/ready-to-go/fees

．捷星航空：https://www.jetstar.com/tw/zh/flights/baggage

．樂桃航空：https://www.flypeach.com/tw/lm/ai/airports/baggage

．酷航：https://www.flyscoot.com/zhtw/plan/booking-your-flight/baggage

．亞洲航空：https://www.airasia.com/aa/inflight-comforts/zh/tw/baggage.html

．釜山航空：https://tw.airbusan.com/content/common/service/baggage/

．濟州航空：https://www.jejuair.net/zh-tw/additionalService/service/preorderedBaggage.do

．香港快運：https://www.hkexpress.com/zh-tw/plan/travel-information/baggage-information/

．春秋航空：https://hk.ch.com/baggage-rule

．吉祥航空：http://www.juneyaoair.com/pages/services/flight_baggage_free.aspx

．宿霧太平洋航空：https://www.cebupacificair.com/pages/travel-info/baggage-information/carry-on-baggage

．越捷航空：https://www.vietjetair.com/zh-TW/my/search-booking?service=addonservices

▊ 減少託運行李該怎麼做

1.選購較輕的行李箱。

2.列出想買的清單可大概得知購買情況。

3.不要帶工具書，善用App或雲端檔案製作行程。

4.穿舊衣或破舊的內衣褲，穿完即丟，回程免帶回家。

5.別到機場才開始整理行李，一定會發現「超量」。

6.將較重服飾或外套穿在身上，並可利用大衣口袋將小東西放入其中。

7.必備旅行秤。

8.若真的爆量，趕緊上網增加託運重量，避免挨罰。

減少託運行李該怎麼做？可將較重服飾或外套穿在身上，並可利用大衣口袋將小東西放入其中。（圖示來源：ICONFINDER、製圖／聯合新聞網）
減少託運行李該怎麼做？可將較重服飾或外套穿在身上，並可利用大衣口袋將小東西放入其中。（圖示來源：ICONFINDER、製圖／聯合新聞網）

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▊ 匯率去哪看？

外幣匯率可至台灣銀行官網，或用常用銀行（數位銀行）外幣查詢／兌換，分為「現金匯率」與「即期匯率」，「現金匯率」是指你手上持有現鈔時，跟銀行交易時使用的匯率；「即期匯率」為帳戶中持有的外幣或新台幣直接進行轉換時，所使用的匯率。

而「買入」和「賣出」要怎麼看呢？「買入」為銀行用新台幣向你買入外幣所使用的價格；「賣出」為銀行將外幣賣出給你所使用的價格。因此，想兌換外幣時，要看「賣出」的匯率才對喔。

台灣銀行的牌告匯率可以查看買入賣出情況。（翻攝自台灣銀行）
台灣銀行的牌告匯率可以查看買入賣出情況。（翻攝自台灣銀行）

★相關資訊

台灣銀行外幣匯率：https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW

▊ 換外幣現金還是直接刷卡

原則上建議「都持有」，外幣現鈔可分散風險分批換取，而換外幣現鈔的方式有好幾種：

1.臨櫃兌換：須在銀行營業時間前往、填寫申請表並等待，目前有台灣銀行、兆豐銀行免手續費。

2.線上換匯：在線上購買外幣，利用轉帳方式完成結帳後，最快可在當天或隔天去銀行提領外幣現金，不過需隨時注意匯率變化狀況。

3.外幣ATM：到實體外幣ATM使用一般金融卡進行換匯，會以「現金賣出匯率」而定，金額從台幣扣除，相當方便。

領外幣也能透過實體的外幣ATM提領外幣，像是玉山銀行外幣ATM可用自家銀行或別家銀行的金融卡提領。（翻攝自玉山銀行官網）
領外幣也能透過實體的外幣ATM提領外幣，像是玉山銀行外幣ATM可用自家銀行或別家銀行的金融卡提領。（翻攝自玉山銀行官網）

海外刷卡部分，目前國際通用的信用卡如VISA、MasterCard、JCB，都收取1%的手續費，配上行政院金管會規定各家銀行加收的手續費不能超過0.5%上限，目前在台灣的銀行國外刷卡手續費大概都在1.5%左右。

因此可以選擇有海外刷卡優惠的信用卡，如某些銀行國外消費可享1.5%優惠，正好可以抵銷國外刷卡手續費1.5%。或是數位銀行搭配專門用外幣幣值計算信用卡，如此一來，可在台灣利用數位銀行趁匯率不錯時換取外幣，到時出國刷卡時也是用當地幣值計算，相當方便。

使用有海外消費優惠回饋的信用卡，可打平銀行國外刷卡手續費。（本報系資料照）
使用有海外消費優惠回饋的信用卡，可打平銀行國外刷卡手續費。（本報系資料照）

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1.國際漫遊

可在原本使用的台灣電信業者申請服務，不需拔出SIM卡就能原號漫遊，提供吃到飽或是每日限額用量的選擇，適合怕麻煩又不太在意價格的人使用。不過有時候電信業者會突然有超大優惠，反而比其他方法更便宜喔。

★相關國際漫遊資訊

．中華電信：https://www.cht.com.tw/home/campaign/roaming/index.html

．遠傳電信：https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/roaming/index.html

．台灣大哥大：https://www.taiwanmobile.com/travel/travel.html

．台灣之星：https://www.tstartel.com/CWS/roaming_daypass.php

．亞太電信：https://www.aptg.com.tw/my/international-roaming/5g/5ginfo/

2.預付卡漫遊

跟國際漫遊不同，需要換SIM卡和一些操作（如買完預付卡後要按開通專線等動作）才能完成，不過對於愛出國的玩家來說，這些步驟還是很簡單。可透過台灣電信業者像是遠傳的「遠遊卡」、台灣大哥大的「漫遊通」或專售行動通訊服務的「Wi-Ho特樂通」購買，有些甚至可到機場取貨；也可直接到當地國家現場購買。

需要注意的是，除了比價外，購買前要睜大眼睛看清楚文字說明，可能寫著「N天吃到飽，但『每日限額3 GB』，超過就降速」，或是熱點分享非吃到飽的類似說法，恐怕真的不是真的享受「無限量吃到飽」喔。

若不想要原號漫遊，台灣部分的電信公司有推出預付卡漫遊吃到保的服務。圖為台灣大哥大的「漫遊通」。（翻攝自台灣大哥大官網）
若不想要原號漫遊，台灣部分的電信公司有推出預付卡漫遊吃到保的服務。圖為台灣大哥大的「漫遊通」。（翻攝自台灣大哥大官網）

★相關預付卡漫遊資訊

．遠傳電信：https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/roaming/local-card.html

．台灣大哥大：https://www.taiwanmobile.com/mobile/prepaid/roam.html

．Wi-Ho特樂通：https://www.telecomsquare.tw/Product/1?productCategory=2&sort=0

．亞太電信：https://www.aptg.com.tw/my/prepaid/enjoytravel/ea/

3. WiFi分享器

當大家一同出來玩、一同行動時，WiFi分享器或許是最好的選擇！WiFi分享器可一起連上多台裝置，幾乎使用當地國家的訊號，網路頻寬相當不錯、續航力尚可，多人同時使用耗電量快，加上使用方式簡單，只要將Wi-Fi分享器開機後，再用手機連線後輸入密碼即可使用。

WiFi分享器適合「黏TT」的好友群使用，但若你是一位跟團但卻熱愛自由行動的玩家，還是建議你申請預付卡漫遊或是原號漫遊比較適當。

WiFi分享機也成為不少台灣人團體出遊的必備物品之一。（本報系資料照）
WiFi分享機也成為不少台灣人團體出遊的必備物品之一。（本報系資料照）

★相關WiFi分享器資訊

．Wi-Ho特樂通：https://www.telecomsquare.tw/Product/1?productCategory=1&sort=0

．GoWiFi：https://www.gowifi.com.tw/

．GLOBAL WiFi：https://globalwifi.com.tw/price/

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▊ 有兩種保險制度

分為「旅行平安保險（旅平險）」與「旅遊不便險」：

1.旅平險

國內外搭乘公共交通工具（如搭飛機時）期間，發生了意外傷害、身故、失能等，抵達目的地後，就不在受理範圍之內。

2.旅遊不便險

在國外旅遊中，可能會產生班機延誤、行李延誤、行李遺失、劫機補償等風險。

喜愛搭乘廉航的玩家們，最害怕的就是飛機延誤或是直接取消不飛了，這時「旅遊不便險」就非常重要，各家規則不同，先前有業者標榜「班機延誤4小時以上就理賠」等，申請前仍需注意細節。

另外，若用信用卡購買機票，通常都有附贈旅平險，保障範圍不會太全面，不過會依各家信用卡公司及卡別不同而有所差異，每年的規則也會變動，仍需至官網查詢。也因此不少人可能會不再額外購買旅平險，但必買旅遊不便險。

▊ 現況（2022/6/16更新）

各國國家邊境陸續解封，但在國外旅遊時仍有染疫風險，因而產生醫療費用，若有申請保險者可針對此項目申請理賠。但日前不少產險或保險業者暫時停售「國外旅遊不便險」及「海外突發疾病健康保險」服務，引起爭議。換句話說出國確診時將沒得理賠。金管會保險局6月14日表示，目前產險業已全面停售，壽險剩4家有在賣。

但日前不少產險或保險業者暫時停售「國外旅遊不便險」及「海外突發疾病健康保險」服務，引起爭議。（翻攝自國泰產險官網）
但日前不少產險或保險業者暫時停售「國外旅遊不便險」及「海外突發疾病健康保險」服務，引起爭議。（翻攝自國泰產險官網）

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▊ 國人入境免PCR

中央流行疫情指揮中心日前表示，6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，隨後調增入境總人數為每週4萬人次為原則；7月14日零時起，放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前免持2日內PCR報告。指揮中心建議，若境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

▊ 禁止攜帶

入境台灣的旅客，須注意禁帶毒品、槍砲彈藥及刀械；也不能帶侵害專利權、商標權及著作權之物品；偽造或變造之貨幣、有價證券等；野生動物之活體及保育類野生動植物及其產製品。另外，台灣為防堵非洲豬瘟，也禁帶肉品入境，違者最高可罰100萬元。

▊ 超量須申報

一般國家針對免稅品購買的菸品、酒類，或是現金、有價證券、黃金等貴重物品，都有其管制數量，超過規定者皆須申報。各國標準不一，出國前仍需查清楚目的地國家之規定。

為防堵非洲豬瘟，台灣禁帶肉品入境，違者最高可罰100萬元。（翻攝自財政部關務署台北關）
為防堵非洲豬瘟，台灣禁帶肉品入境，違者最高可罰100萬元。（翻攝自財政部關務署台北關）

★相關資訊

．財政部關務署台北關：https://taipei.customs.gov.tw/htmlList/75

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A4檔可直接列印出來，點我下載→→JPG檔PDF檔

準備好出國了嗎？《聯合新聞網》準備簡易的檢查清單讓你不忘記基本東西喔。（圖／聯合新聞網）
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