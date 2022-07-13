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你看了嗎？今年最大滿月「超級月亮」晚間登場

聯合報／ 記者盧逸峰／新北即時報導
今年最大滿月將發生在明天凌晨2時許，月球於今晚18時37分升起，在地面高樓的映襯下也相當壯觀。記者盧逸峰／攝影
今年最大滿月將發生在明天凌晨2時許，月球於今晚18時37分升起，在地面高樓的映襯下也相當壯觀。記者盧逸峰／攝影

你看了嗎？中央氣象局指出，今天晚間至明天凌晨將迎來最大滿月「超級月亮」，將帶來年度天文大潮。

台北天文館說，本次月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別，呼籲民眾可好好把握。天文館也將在今晚7點半起，於YouTube「台北天文館」頻道進行「最大滿月」直播解說。

天文館也說，月球於18時37分升起時，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面高樓建築的襯托，將比明日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀。

氣象局提醒，今日起至周五是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。

氣象局也說，各地年度大潮日期略有不同，宜蘭、花蓮至成功、淡海至桃園、嘉義及北臺南沿海發生在8月12到14日；新竹至雲林及澎湖沿海發生在9月12到14日；這些時段西南部或西部沿海發生大潮時，也要注意沿海低窪區域海水倒灌、局部淹水等現象。

今年最大滿月將發生在明天凌晨2時許，月球於今晚18時37分升起，在地面高樓的映襯下也相當壯觀。記者盧逸峰／攝影
今年最大滿月將發生在明天凌晨2時許，月球於今晚18時37分升起，在地面高樓的映襯下也相當壯觀。記者盧逸峰／攝影

天文館 氣象局 超級月亮

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