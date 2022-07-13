國旅補助明上路！1300元住宿優惠 逾153萬人次可受惠

為了振興國旅，交通部向政院爭取55億元悠遊國旅的預算，內容包含團體旅遊補助、住宿優惠以及觀光遊樂業入園優惠等，明天正式上路，估可帶動約722萬人次出遊、創造314億元商機，由於預算有限，其中住宿優惠部分預算約20餘億元，預估至少超過153萬人受惠，不過旅宿業者認為，暑假本來就是國旅旺季，預估住宿優惠恐到9月底就用罄，盼交通部可以再加碼延長補助。

對此，交通部長王國材表示，在總經費有限的情況下，過去也有和觀光業者討論過，現在就是要把好的品質拿出來，讓消費者覺得台灣這麼好玩，即便預算用罄後，他也會繼續，政府只是拋磚引玉，就不用擔心後面的狀況。

至於預估預算何時會用罄？王國材說，這要看整個推動的情況，或許中間國境會慢慢開放，在某個時間點，可能就有國際觀光客進來，所以不用太操心，最重要的還是要把好的台灣觀光地點、好山好水，讓所有國人、世界各國都知道，靠自己的吸引力吸引觀光客。

不過隨著國境開放，再加上國旅補助，是否會擔心防疫旅館爆出跳船潮？王國材說，防疫旅館現在有2.6萬間，估計入境超過4.1萬人沒有問題，況且「3+4」後來是不是會再放寬，防疫旅館不夠，也可以改成家人去住一般旅館，返國者住家裡，彈性處理，所以不用太擔心。

王國材也提到，現在還是商務簽證，何時開放觀光簽證，還是由指揮中心來判斷，現在就是先把國旅做好，等國際觀光客來台。

觀光局表示，「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至觀光遊樂業、百大經典小鎮等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助；如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可再補助5000元，每團最多可加碼1萬元，另若業者安排長天數方案，更可含2例假日。

旅行公會全聯會也表示，為響應政府政策，民眾在悠遊國旅補助期間，參與旅行社團體旅遊，以代收轉付收據即可上網登錄取得抽獎資格，有機會獲得現金獎一萬元等多項獎品。

至於「國人住宿優惠」方面，則是提供平日(周日至周四)住宿每人每晚補助800元；民眾若選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，則適用加碼方案，最高每房每晚可折抵1300元，目前已有逾8800家旅宿業者報名參與。「觀光遊樂業入園優惠」則是有享3折或更低之入園優惠。