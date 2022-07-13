只比基本工資高1710元...台鐵工會爭加薪恐中秋不加班 王國材回應了

台鐵預計2024年1月公司化掛牌，現正由勞資雙方就子法進行協商，台鐵工會也積極爭取提升員工待遇，提出加薪5成的訴求目前並未獲台鐵首肯。工會昨日宣布，若台鐵無法允諾加薪以及提出合理的資本額設定，將啟動中秋節不出勤行動、並擴大勸進會員連署，屆時全天可開出班次恐比五一勞動節更少。

五一勞動節時台鐵工會啟動不加班活動，交通部結合高鐵、客運等進行應變計畫，並推出「類火車」因應，開出總計12條，開行784班次；工會亦在勞資談判過程中發動接下來端午、中秋、雙十及九合一大選投票日共四天國定假日連署，但端午連假不加班活動並未如期舉行，接下來就是9月上旬的中秋連假。工會盤點，之前連署國定假日不出勤的同仁約有7成多，且司機員更勤於參加連署，這次若確定不加班，台鐵能開出的班次會比勞動節18班還少、可出勤司機員少於10人。

台鐵企工秘書吳長智受訪時說，台鐵基層營運人員最低薪資只比基本工資高1710元，還要扣掉勞健保、保險、互助金等支出，而且物價飛漲，薪水根本跟不上，這樣生活完全無法溫飽。這次不加班活動與五一勞動節的訴求稍有不同，是要求台鐵、交通部正視台鐵基層員工的低薪窘境，台鐵員工領著過低的待遇，卻還要犧牲假日加班服務大眾，這樣說不過去。

吳長智說，工會要讓社會大眾看見台鐵基層同仁的心聲，而且相關的訴求早就對外公開，卻遲遲得不到台鐵、交通部的正面回覆，既然台鐵權益一再被忽視，只好用國定假日不加班來爭取的權益。

交通部長王國材今日下午受訪時說，台鐵一年的收入是240億元，人事費用則是160億元；若員工全面加薪五成，人事費用將達到240億元，換句話說，等於營運收入每一分錢都是發薪資，這是不可能的，在一般公司也不會這樣設定。

王國材也說，針對改善基層主管加給偏低、基層人員薪水過低的狀況，他願意支持；如果是要比較大幅度的調薪，應該是等公司化以後有賺錢的時候再來談。