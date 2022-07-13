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台鐵票價擬漲一倍？ 王國材回應了
台鐵票價到底漲不漲、漲多少，備受各界關注。為此，台鐵正委外進行票價改善研究，昨傳出期中報告已出爐，並若以報酬率設定3%至5%來試算，台鐵票價調整後可翻倍，以台北到高雄為例，自強號票價為843元，若票價翻倍將超過高鐵目前票價。
對此，交通部長王國材今受訪時表示，台鐵票價已經27年沒有調整，主要是過去想到台鐵有公共運輸的任務，不過在公司化後，應該回歸到服務、票價，所以自己的想法是，既然委託學術機關有一個報告，交通部會做審查。
王國材說，這段時間就是把安全服務做好，113年1月公司化掛牌後，再來進行調整，讓這個公司依照服務、正常票價來吸引客人。
至於是否可能會在公司化前調整票價？王國材說，我們現在做很多營運改革，包括引進新的列車、汰換舊的列車，降低故障率低等。安全也是集中力量在做，像是國家鐵路安全計畫、安全管理系統建置等，
王國材表示，上述這些現在都一直在做，一直到明年底，安全服務有一定水準，後年一月公司化，包括營運安全都到一定水準，用一個嶄新面目面對所有服務。
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