快訊

新聞分析／國安基金一日轉彎 五關鍵因素曝光

國民黨明提名賴峰偉爭取連任澎湖 王育敏拒選嘉縣推吳芳銘

安倍晉三曾是她婚禮伴郎 港女星淚崩曝兩家意外關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
超級月亮。圖／聯合報系資料照片
超級月亮。圖／聯合報系資料照片

氣象局表示，明天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地午後降雨亦增多，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫仍普遍在32到34度，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、屏東及宜蘭近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團表示，年度大潮要來了，特別是14、15日西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

氣象局表示，14日凌晨2時30分將迎來最大滿月的「超級月亮」，這也是引發年度天文大潮的重要原因。明天至15日，是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意哦。

此外，根據保署空氣品質預報資訊，由於明天南方雲系北移，環境風場為東南風至偏東風，水氣增多，西半部午後降雨機會增加，空氣品質多為良好等級；北部位於弱風區，汙染物稍易累積。

氣象局表示，年度大潮要來了，特別是14、15日西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。圖／氣象局提供
氣象局表示，年度大潮要來了，特別是14、15日西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。圖／氣象局提供

氣象局 屏東 高溫

延伸閱讀

西班牙、葡萄牙面臨月內第2波熱浪 法國、英國準備應對高溫

台南永康鹽水溪低窪區大雨必淹 3.54億新建抽水站開工

心情差山區散心失聯 台中警在廢棄林道找到病倒的他

男子登台南大凍山 迷途嘉義大埔山區幸脫險

相關新聞

國內出現第二例猴痘個案 莊人祥：期待疫苗8月前到貨

自6月24日國內出現首例自德國境外移入的猴痘確診病例後，疾管署今天公布第二例猴痘境外移入病例。疾管署副署長莊人祥表示，個...

14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了

氣象局表示，明天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨...

台鐵票價恐漲一倍？ 學者：調漲能適當反映市場機制

物價連年飛漲，台鐵票價卻逾27年未調漲，台鐵局長杜微在3月時證實，已委外進行票價改善研究，預計8月定案後轉呈交通部。今日...

疫情趨緩航運復甦 桃園機場6月客運量年增191%

桃園機場公司今天（12日）公布桃園國際機場2022年6月營運統計數據。6月份機場客運量19萬9418人次，航機起降941...

再增三例日腦個案最小未滿五歲 莊人祥：打疫苗是最佳預防方式

日本腦炎自6月20日出現今年首例個案後，陸續出現新個案。疾管署今公布彰化縣、雲林縣和台東縣分別出現三例日本腦炎病例，為5...

台鐵勞資談判又觸礁 工會：無善意回應中秋節將不加班

台鐵勞資雙方自6月起進行公司化子法協商，但交涉過程不順利，工會提出全員調薪5成的要求也未獲正面回應。台鐵工會今日表示，資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。