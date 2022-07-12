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14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了
氣象局表示，明天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地午後降雨亦增多，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。
溫度方面，各地高溫仍普遍在32到34度，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、屏東及宜蘭近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。
氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團表示，年度大潮要來了，特別是14、15日西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。
氣象局表示，14日凌晨2時30分將迎來最大滿月的「超級月亮」，這也是引發年度天文大潮的重要原因。明天至15日，是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意哦。
此外，根據保署空氣品質預報資訊，由於明天南方雲系北移，環境風場為東南風至偏東風，水氣增多，西半部午後降雨機會增加，空氣品質多為良好等級；北部位於弱風區，汙染物稍易累積。
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