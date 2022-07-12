住19家特色飯店拿好康 參山處結合觀光業搶疫後商機

迎接疫後暑假商機，參山國家風景區管理處結合中彰地區的19家飯店和觀光產業業者，今天至12月31日推出「樂活聯合住宿券」活動。消費者只要購買每張2800元的住宿券，前4000名可獲贈價值1萬5000元全國82家觀光工廠體驗券、前200名再額外贈送價值1000元的台中苗栗農村暢遊卡，非常划算。

這19家飯店有福爾摩沙草悟道酒店、梨山賓館、日光溫泉會館、台中港酒店、中科大飯店、中科后豐會館、出雲山莊、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、情人谷民宿、流星花園民宿、星月文旅、田中央旅店、伯達行旅、幸福農莊、神木谷假期大飯、默默旅宿、框框背包客棧、成旅晶贊台中館。

台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長高雅鈴說，持券入住即贈送台中好禮協會及台中市產業故事館發展協會現金折價券100元各一張，可至阿聰師芋頭文化館、丸文食品、大振豐洋傘、木匠兄妹、伊莎貝爾、張連昌薩克斯風、第四市場、台中市眷村文物館、鞋寶觀光工廠、霧峰林家宮保第園區、寶熊漁樂碼頭、大甲麵本家、PINTRUE品醋迷、悅田食品、崧大夫、啡堡創飲、丸文食品、太平藍、津醬、巴部屋、糖園餐飲、無藏茗茶、熊介巧、蘭馨堂、松園食品、蜜友、鯊魚挑嘴等店家兌換。

至於台中苗栗農村暢遊卡，則可以從山線玩到海線、從採果到品酒、從農產到工藝以及從產地到餐桌，有8個特色農村DIY體驗及主題活動體驗遊玩。

她說，各飯店配合活動還有配套方案，以中科飯店為例，平日標準房住宿每房要3200元，但持樂活聯合住宿券就可以入住，等於只花2800元，還有許多額外贈禮。日光溫泉總經理洪明峰也說，原本6000元的房間只要兩張住宿券就可以入住，等於現省400元，還可以玩遍館內所有設施。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，疫情趨緩暑假開始，活動結合農委會水保局台中分局的中苗農村暢遊卡、經濟部觀光工廠自在遊等促銷方案，以及結盟台中好禮協會及台中產業故事館一起合作，希望吸引買氣，帶動台中彰化地區觀光人潮。歡迎民眾把握機會上網購買，網址是：https://www.ticketgo.com.tw/ticket/index/no/7266/pid/1。