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萬人認證的恐怖都市傳說...一逛寶雅就想「棒賽」 醫揭2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享「只要一逛寶雅就會想『棒賽』」的心境，竟吸引超過1.5萬人認同按讚。 示意圖／ingimage
一名網友分享「只要一逛寶雅就會想『棒賽』」的心境，竟吸引超過1.5萬人認同按讚。 示意圖／ingimage

寶雅就會想大便？一名網友分享每次到寶雅採買就會突然想上廁所，由於屢試不爽讓他非常納悶，把心情分享在網路上，沒想到竟吸引超過萬人按讚，並頗有同感地說「根本是最恐怖的都市傳說」。

原PO透過臉書社團「爆廢公社發文指出，每次到寶雅就像喝了「早餐店奶茶」一樣，都會想「棒賽」（台語諧音，意指排泄之意）？接著就莫名其妙買了一堆東西。

貼文曝光短短一天就獲得超過1.5萬名網友按讚，頗有共鳴地回應，「感謝寶雅賜我拉屎的力量」、「只要去到寶雅、小北、全聯、書局、百貨公司、家樂福都會激發出我想尬賽的慾望」、「每次我便秘就會到寶雅逛一下」、「我家附近的寶雅有2間廁所，好迷人」、「舒暢，比吃益生菌還有用」。

一名網友分享「只要一逛寶雅就會想『棒賽』」的心境，竟吸引超過1.5萬人認同按讚。 圖擷自爆廢公社
一名網友分享「只要一逛寶雅就會想『棒賽』」的心境，竟吸引超過1.5萬人認同按讚。 圖擷自爆廢公社

對此，YouTuber「蒼藍鴿」、醫師吳其穎就曾解密，認為最有可能的兩個原因是生理學的胃結腸反射心理學的制約反應，其中生理學的胃結腸反射是指當人吃下食物，再由食道進入胃部，胃開始分泌消化液，同時會透過神經訊號通知消化道下段的結腸「有食物來囉」，便會加速結腸蠕動，促進食物殘渣及糞便排出。

「蒼藍鴿」還補充十二指腸結腸反射也是類似機制，當食物從胃進入到十二指腸，會持續刺激結腸的蠕動排空，導致常有「一吃飽就想大便」的感覺，而逛賣場、書局通常都是吃飽飯後安排的休閒活動，因此逛到一半想大便，可能都是和胃結腸反射及十二指結腸反射有關。

另一種心理學上的制約反應，則發生在生理現象的前提之下，由於經常在逛賣場時發生想排便的狀況，久而久之，即便胃裡沒有可消化的食物，去逛賣場就會出現制約反應，只要一進賣場就會自動想排便了。

YouTuber 都市傳說 爆廢公社 寶雅

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