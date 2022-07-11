萬人認證的恐怖都市傳說...一逛寶雅就想「棒賽」 醫揭2原因

逛寶雅就會想大便？一名網友分享每次到寶雅採買就會突然想上廁所，由於屢試不爽讓他非常納悶，把心情分享在網路上，沒想到竟吸引超過萬人按讚，並頗有同感地說「根本是最恐怖的都市傳說」。

原PO透過臉書社團「爆廢公社」發文指出，每次到寶雅就像喝了「早餐店奶茶」一樣，都會想「棒賽」（台語諧音，意指排泄之意）？接著就莫名其妙買了一堆東西。

貼文曝光短短一天就獲得超過1.5萬名網友按讚，頗有共鳴地回應，「感謝寶雅賜我拉屎的力量」、「只要去到寶雅、小北、全聯、書局、百貨公司、家樂福都會激發出我想尬賽的慾望」、「每次我便秘就會到寶雅逛一下」、「我家附近的寶雅有2間廁所，好迷人」、「舒暢，比吃益生菌還有用」。

一名網友分享「只要一逛寶雅就會想『棒賽』」的心境，竟吸引超過1.5萬人認同按讚。 圖擷自 爆廢公社

對此，YouTuber「蒼藍鴿」、醫師吳其穎就曾解密，認為最有可能的兩個原因是生理學的胃結腸反射及心理學的制約反應，其中生理學的胃結腸反射是指當人吃下食物，再由食道進入胃部，胃開始分泌消化液，同時會透過神經訊號通知消化道下段的結腸「有食物來囉」，便會加速結腸蠕動，促進食物殘渣及糞便排出。

「蒼藍鴿」還補充十二指腸結腸反射也是類似機制，當食物從胃進入到十二指腸，會持續刺激結腸的蠕動排空，導致常有「一吃飽就想大便」的感覺，而逛賣場、書局通常都是吃飽飯後安排的休閒活動，因此逛到一半想大便，可能都是和胃結腸反射及十二指結腸反射有關。

另一種心理學上的制約反應，則發生在生理現象的前提之下，由於經常在逛賣場時發生想排便的狀況，久而久之，即便胃裡沒有可消化的食物，去逛賣場就會出現制約反應，只要一進賣場就會自動想排便了。