疫情快到尾巴迎接國旅熱潮 高雄防疫旅館重新換裝迎客

國內疫情從高原期緩降，高雄市一家棒球主題旅館2年多前轉為防疫旅館，隨著防疫政策改變，防疫旅館需求下降，業者再豪砸500多萬換裝，迎接國旅市場振興補助。高雄市居隔需求最殷切時有79家防疫旅館，目前仍有51家，有業者轉型恢復為一般旅館，也有業者覺得疫情反覆，還是先觀望。

因疫情趨緩，國內旅遊正夯，7月15國民旅遊政府補助也即將上路。位於高雄市南華路的「樂逸文旅-棒球館」，決定從防疫旅館光榮引退，裝修改回一般旅館，並推出促銷活動。

樂逸文旅執行長蔡肇洋說，樂逸文旅是高雄唯一以棒球為主題的旅館，收藏棒球文物上千件，許多球員和球迷來高雄都選擇這裡。800多天前，旅館投入防疫，更新設備轉為防疫旅館，近來入住民眾都已結束居家檢疫，飯店也算功成身退，如今再花500多萬元換裝，配合國旅振興補助。

高雄市府觀光局副局長劉秀英今天也頒發感謝狀給樂逸文旅，謝謝旅館配合市府防疫工作。劉秀英說，防疫旅館有種種高規格要求，包括人員訓練、環境清消、安排通風房等，感謝旅館協助市府阻隔病毒進入社區，守護民眾安全。

樂逸文旅準備回歸正常接待一般旅客，客房內各角落噴灑消毒，浴缸、壁紙、地毯全部拆除換新，提供安心的住宿環境。蔡肇洋說，從7月15日至12月15１，開放申請的觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」活動專區上傳身分證明文件，建立旅客資料檔案，即可於周日到周四以0元免費入住客隊雙人房或完封雙人房，並加碼送2份自助早晨與2份自助下午茶。

也在市區經營防疫旅館的業者表示，疫情起起伏伏，雖然防疫旅館目前需求下降，不知還會不會爆發流行。防疫旅館若有六成住宿就可維持，如果只有兩、三成就要考慮轉型了。不過即使恢復為一般飯店，除了要花大筆錢整理改裝，在激烈競爭下，生意同樣還是會很難做。

高雄市觀光局表示，高雄居隔需求最殷切時有79家防疫旅館，目前仍有51家，慢慢有些旅館計畫轉為一般旅館。飯店會評估市場需求，選擇最有利的營運方式。