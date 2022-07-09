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交通解嚴大遊行今登場 上千輛機車集結花博公園

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣機車路權促進會等團體，今天下午在台北市舉辦交通解嚴大遊行。記者盧逸峰／攝影
台灣機車路權促進會等團體，今天下午在台北市舉辦交通解嚴大遊行。記者盧逸峰／攝影

台灣機車路權促進會等團體今日在台北市舉辦交通解嚴大遊行，眾多交通部業務有關之各種環境水域、陸上、空域的交通倡議團體一同上街，向交通部及各地方政府展現民間對於交通改革的聲音。活動於下午1時許在台北花博公園旁集結，主辦單位指出，花博園區集結處及凱道會場已有上千人到場。

遊行隊伍下午2時從花博公園圓山園區出發，行經中山北路、南京西路、重慶北路，並進入禁行機車超過40年的忠孝西路，將是機車騎士闊別40年合法行駛忠孝西路的歷史畫面，最後經由中山南路前往集會地點凱格達蘭大道。

薛先生及高小姐均是騎乘機車愛好者，特地排假來參與遊行活動。薛先生指出，盼在台灣的道路上各車種能更平權，尤其歧視機車路權的道安條例99條應廢除，且要改善民眾對於機車就是危險的印象，很多事故發生其實是駕駛自己不注意而肇事，跟車種無直接關聯。

高小姐則說，政府讓機車只能騎在外側車道，但路旁有許多違停、公車停靠反而增添危險，盼政府改善機車的騎乘環境。

台灣機車路權促進會說，在凱道的集會將邀請多個關心交通議題的團體輪流宣講，民意代表也將上台發聲，在下午約4點會舉行祭悼公路亡魂儀式，現場將燒冥紙悼念那些因錯誤交通政策而喪失性命的民眾，活動預計持續至傍晚結束。

台灣機車路權促進會等團體，今天下午在台北市舉辦交通解嚴大遊行。記者盧逸峰／攝影
台灣機車路權促進會等團體，今天下午在台北市舉辦交通解嚴大遊行。記者盧逸峰／攝影

路權 花博 機車騎士

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