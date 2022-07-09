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業者提一盲點「送風可能比冷氣耗電」 想省電靠這招最厲害

蘇澳冷泉公園徵人啟事 姓名有冷或泉 這期間免費泡1次

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳冷泉的水溫終年維持攝氏22度，吸引不少鎮民和遊客來沁涼一下。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉的水溫終年維持攝氏22度，吸引不少鎮民和遊客來沁涼一下。圖／蘇澳鎮公所提供

炎炎夏日來宜蘭，不只可以到童玩節玩水，蘇澳冷泉也是沁涼一下的好選擇。蘇澳鎮公所最近貼出蘇澳冷泉公園的「徵人啟事」，找的不是工作人員，而是只要名字有「冷」或「泉」的全國鄉親，就能免費體驗冷泉的魅力。

全世界唯二冷泉之一的蘇澳冷泉，水溫終年維持攝氏22度，且因是地表自湧泉，水質冰涼、清澈。蘇澳冷泉公園歷經大翻修，今年4月重新開園，嶄新風貌讓到鎮民、遊客大讚舒適。

蘇澳冷泉公園「徵人啟事」姓名對對碰，只要姓名裡頭有「冷」或「泉」的人，7月14日至8月14日期間，出示身份證件，即可免費入場，享受大眾池體驗，每人限1次泡免錢。

蘇澳鎮長李明哲表示，後疫情時代第1個暑假旅遊旺季，出遊人氣明顯回升，透過徵人啟事找尋「阿冷」、「阿泉」，邀請大家一同來蘇澳泡冷泉消暑降溫，「給我30分鐘，讓你2個小時不用開冷氣。」

此外，蘇澳鎮公所推出冷泉系列活動的重頭戲，是7月30日強勢回歸的「冷泉潑水節」，屆時將封街打水仗，重回蘇澳孩子的兒時記憶；「冷泉音樂會」7月31日在蘇西公園；「海洋嘉年華」8月21日將在豆腐岬登場。

蘇澳鎮公所最近貼出蘇澳冷泉公園的「徵人啟事」，找的不是工作人員，而是只要名字有「冷」或「泉」的全國鄉親，就能免費體驗冷泉的魅力。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所最近貼出蘇澳冷泉公園的「徵人啟事」，找的不是工作人員，而是只要名字有「冷」或「泉」的全國鄉親，就能免費體驗冷泉的魅力。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園歷經大翻修，今年4月重新開園。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園歷經大翻修，今年4月重新開園。記者林佳彣／攝影

冷泉 蘇澳

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