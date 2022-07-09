蘇澳冷泉公園徵人啟事 姓名有冷或泉 這期間免費泡1次

炎炎夏日來宜蘭，不只可以到童玩節玩水，蘇澳泡冷泉也是沁涼一下的好選擇。蘇澳鎮公所最近貼出蘇澳冷泉公園的「徵人啟事」，找的不是工作人員，而是只要名字有「冷」或「泉」的全國鄉親，就能免費體驗冷泉的魅力。

全世界唯二冷泉之一的蘇澳冷泉，水溫終年維持攝氏22度，且因是地表自湧泉，水質冰涼、清澈。蘇澳冷泉公園歷經大翻修，今年4月重新開園，嶄新風貌讓到鎮民、遊客大讚舒適。

蘇澳冷泉公園「徵人啟事」姓名對對碰，只要姓名裡頭有「冷」或「泉」的人，7月14日至8月14日期間，出示身份證件，即可免費入場，享受大眾池體驗，每人限1次泡免錢。

蘇澳鎮長李明哲表示，後疫情時代第1個暑假旅遊旺季，出遊人氣明顯回升，透過徵人啟事找尋「阿冷」、「阿泉」，邀請大家一同來蘇澳泡冷泉消暑降溫，「給我30分鐘，讓你2個小時不用開冷氣。」