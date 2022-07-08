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雲林海洋音樂祭7月23日登場 連續3個周末清涼狂歡一夏
2022雲西海洋音樂祭將於7月23日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，雲林縣長張麗善今天與比基尼辣妹和肌肉男為音樂祭開箱熱身，強調除有金曲歌手輪番歡唱，也有沙灘排球、水樂園泡泡趴、微醺餐桌免費暢飲，歡迎大家參加充滿夏日熱情的海洋音樂趴。
張麗善表示，今年將濱海景點變成音樂會場景，搭配超強卡司、美食市集與美麗海景，邀大家於後疫情時代，到雲林享受不一樣的海灘時光，感受國境之西的獨特魅力，感謝海洋委員會的支持，期待透過音樂會把雲林海口的熱情和快樂帶給國人。
文觀處長陳璧君說，音樂祭將於7月23日至8月7日連續三週末登場，主舞台設在海清宮停車場，有「音浪來襲」集結金曲樂團「美秀集團」、「原子邦妮」、五堅情團體、台語嘻哈團體「草屯因仔」、「農村武裝青年」等優質樂團，馬拉松式熱情演唱。
音樂祭第2個場域在三條崙海水浴場，以親子遊樂園為主題，包括「水樂園泡泡趴」，可攜家親水戲水，享受夏日清涼，同時也有「挽袖淨灘」、輕柔划行欣賞美景的「SUP立式划槳體驗」、沙灘排球及4場限定「海陸深度微旅行」帶領民眾體驗雲林漁村的人文風情。
「HAPPY HOUR」限量美食大放送，包括雲林啤酒、舒肥肉品、白水咖啡、雲林微醺特調酒、崙背李排骨酥米糕等精選小食各100份免費暢飲品嘗。此外，特別與三條崙海洋牧場老師廖誌汶推出「微醺餐桌」，以雲林水產與農作物為食材，端出精心設計菜餚及故事，水保局也推出「千人炭烤鮮蚵」，邀大家一起品嘗雲林海洋的精華。
迎接暑假，雲林縣府推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動，張麗善歡迎大家在疫情瀰漫中，也能來雲林FUN鬆一夏，詳情請上「雲林縣政府文化觀光處」網站查詢。
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