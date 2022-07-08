今起顯著晴朗炎熱 彭啟明：仍有午後雷陣雨

今天的天氣和昨天仍類似，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上午各地晴朗炎熱，中午溫度上看34-36度高溫，下午開始也容易有午後雷陣雨發展，沿著山區旁擴散到平地。

他說，午後雷陣雨的發展非常的隨機，對流胞發展也常常跑來跑去，雖然每天的條件都很相近，但下雨的分布都不大一樣，能避就避，尤其雷雨天。

彭啟明說，由於太平洋高壓有西伸增強趨勢，目前台灣的東方海面，正有一個廣大高壓延伸出來一個單獨獨立的高壓，正西伸接近台灣。今天到周末這幾天，會顯著的更晴朗炎熱，高壓仍無法抑制午後雷陣雨。

不過，他說，可以觀察像前幾天在南部受到偏南風的水氣對流胞移入已經告一段落，這幾天都是以單純的午後熱對流為主。預期午後雷陣雨的範圍及區域會略減少一些。如果是靠山邊的平地，可能每天都容易有午後雷陣雨，感受就不是那麼明顯，但整體會減少一些。

下周的環境會有點改變，彭啟明說，就看整個太平洋高壓勢力西伸的態勢及強度，的確有逐步發展增強的態勢，大致上也進入盛夏的環境，只是強弱仍有些調整的變化。

他表示，而高壓的南緣是顯著的偏東風，也容易有東風波動發展，也就是低壓擾動發展生成的機會，到底會不會有颱風發展起來，下周再來觀察會較合適。

彭啟明說，現在還沒有低壓發展生成，縱使有些預測可能八九天後颱風接近台灣，但現在連低壓的影子都還沒有看到，這些預測訊息都太超超前了，也沒有超前部署的意義。通常颱風生成，離台灣近一點的低壓萬一生成，至少還有三五天的準備時間來應對，可以抓準節奏比較重要。