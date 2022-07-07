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一站式吃好睡飽又省錢 星級飯店疫後吸客出大絕

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供
進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供

進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，揮別疫情陰霾。各星級飯店紛紛推出超值專案吸客，住宿送餐正夯，7月15日之後還適用國旅補助1300元，想出門透透氣正是時候。

高雄市政府觀光局長周玲妏說，第33屆金曲獎頒獎典禮剛落幕，大量追星族南下港都旅遊，為高雄旅宿在7月暑假檔期首周開出漂亮紅盤，為延續這波旅遊熱度，高雄多家旅宿業者，在中央的國旅補助7月15日上路前，自行搶先推出優惠方案，高雄市觀光局彙整後，在高雄旅遊網上建置「雄愛FUN暑假」專區，擦亮高雄觀光品牌，帶領業者一起向前衝刺。

周也說，除了飯店專案有吸引力，旗津黑沙玩藝節、高雄旗津啤酒嘉年華、台灣文博會等指標性大型活動陸續登場，歡迎大家來高雄嗨一夏。

疫情降溫，許多人渴望度假紓壓，若不想過勞旅遊，也不想頻繁移動增加染疫風險，在飯店待好待滿，一站式滿足放鬆歇心、啖美食是不錯選項，近來物價飛漲，外食餐費墊高，住宿送餐專案相當划算。

高雄福華大飯店表示，最近訂房熱度提高，散客訂房率比上月提升3成左右，客人詢問國旅補助電話不間斷，政府資源推一把是重要的復甦活水，早餐時段在餐廳能聽到小朋友歡笑聲，顯見親子旅遊變得活絡。

高雄福華大飯店近期主打推出一泊三食住房專案，凍漲的優惠房價還可折抵星級旅館國旅補助1300元，贈送的餐點價值超過餘額，等同住宿免費送三餐。在官網訂房並加購即日起至9月30日高鐵車票，可享75折起優惠，住宿、餐食及交通皆享優惠。

即日起至9月30日，高雄福華大飯店推出「慢旅一泊三食住房專案」，入住豪華雙人房除有豐盛自助早餐及麗香苑晚餐，每房再加贈Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，一泊三食讓餐飲住宿一站式完成，減輕出遊負擔，還能完整體驗飯店服務。

慢旅一泊三食住房專案優惠價3988元起，適用國旅補助周日至周四入住折抵1300元。該專案多1人加價800元，含麗香苑自助早餐及晚餐，讓家庭出遊更能彈性安排。

除一泊三食住房專案，高雄福華大飯店針對親子客源，攜手衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，入住豪華單床房、豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚3988至5988元起，訂房專線（07）2307799。

進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供
進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供
進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供
進入暑假加上疫情趨緩，各飯店迎來親子旅遊商機，各業者摩拳擦掌要衝刺疫後經濟。圖／高雄福華大飯店提供

國旅補助 親子 訂房

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