車城陸蟹魂斷濱海景觀公路 環團疾呼複製墾丁護蟹交管

屏東縣恆春半島陸蟹生態資源豐富，每年農曆5至10月是母陸蟹到海邊釋卵繁殖高峰期，墾管處為避免區內熱區的母蟹過馬路遭路殺（汽機車輾斃），每年貼心安排友善護蟹交管措施，環團最近記錄到園區外車城景觀公路福安橋和龜山橋段之間道路，母蟹過馬路時慘遭路殺，呼籲公路主管單位車城鄉公所能比照辦理，鄉長張春桂表示將向墾管處取經。

墾管處為保護母蟹下海釋卵，每年夏天的月圓夜安排多個梯次，在台26線香蕉灣至砂島2公里路段縮減外側車道，執行「停十休十」定時封路，保護母蟹過馬路，民眾都樂意配合，成為最溫馨美麗的墾丁夏日風景；屏東縣環保聯盟理事洪輝祥說，但園區外的母蟹可就沒那麼幸運了，6月以來在車城景觀公路已記錄多筆母蟹遭路殺景象。

「1隻抱卵陸蟹被輾死，上萬小生命跟著消失，讓人心痛更不捨！」屏東環盟監事朱玉璽說，車城四重溪和保力溪出海口之間是溼地，是招潮蟹和陸蟹棲息 地，車城濱海公路開闢後，福安橋和龜山橋間的250公尺長馬路，切割海岸與濕地連結，母蟹夏季本能地穿越馬路到海邊釋幼，卻成了充滿危險的死亡之路。

「若不採取行動，憾事只會繼續發生！」洪輝祥說，當地陸蟹凶狠圓軸蟹佔八成，其次是毛足圓軸蟹，少數是寄居蟹，每次路殺都造成無數生命的消失，當地雖有架設減速護蟹的交通標示，但入夜後駕駛人多未注意，呼籲相關單位比照墾丁國家公園護蟹過馬路的作法，在月圓日試辦友善護蟹活動，保護陸蟹媽媽過馬路，也可開發觀察陸蟹釋卵生態新旅遊模式。